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Twitter'dan gece hamlesi! Kaldırdığını açıkladı

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Twitter bugünden itibaren DM yani özel mesajlaşmalardaki 140 karakter sınırını kaldırdı.

Twitter'dan gece hamlesi! Kaldırdığını açıkladı
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Twitter, haftalar önce yaptığı açıklamada kısa süre içinde DMye özel kalmak üzere karakter sınırını tamamen kaldıracağını açıklamış, tarih olarak da Temmuz ayının başını işaret etmişti. Ancak Temmuz ayında bu konuda herhangi bir gelişme yaşanmadığı gibi, şirketten de gecikmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

TWITTER BUGÜNDEN İTİBAREN DAHA ÖZGÜR

Twitter, bugün kendi resmi hesabından yaptığı açıklamada DMlerde 140 karakter sınırını kaldırdığını duyurdu. Web üzerinden ve telefonlardan herhangi bir kullanıcıyla DM üzerinden görüşürken artık karakter sınırı olmayacak. Twitterın son güncellemesini iOS ve Android cihazlarına yükleyenler bu sınırdan kurtulacak.

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