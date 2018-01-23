Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, GSM kullanıcıları için yepyeni bir dönemin başladığının müjdesini vererek herkesi Turkcell ailesi ve kalitesine katılmaya davet etti

Kuzey Kıbrıs Turkcell, numara taşıma dönemini coşkuyla karşıladı. Turkcell GSM kullanıcılarına numaralarını değiştirmeden operatör değiştirebileceği numara taşıma döneminin başladığını müjdeledi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell numara taşıma dönemini gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı. Numara taşıma döneminin başladığı ilk günKaner İletişim Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, BTHK (Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu) tarafından birçok düzenlemeden sonra hayata geçirilen, kullanıcılara kullandıkları operatörün kodlarıyla birlikte herhangi bir değişiklik yapmadan numaralarını Turkcell’e taşıyabilme kolaylığı sunan numara taşıma dönemi katılımcılara anlatıldı.Numarasını Turkcell’e taşımak isteyen kişilerin artıkzamanigeldi.com internet sitesinden veya 533 Turkcell Çağrı Merkezi’nden başvurularının alınıp yanlarına gidilerek hizmet verildiği, dileyenlerin de Turkcell İletişim Merkezleri’ne gelerek sadece kimlik kartlarıyla kolaylıkla numarasını taşıyabileceği hatırlatıldı. Numaraların taşınmaya başlandığı ilk günde gerçekleşen etkinliğe Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden de katıldı.

“Heyecanımızı hep birlikte paylaşıyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, numara taşıma dönemi ile ilgili açıklama yaptı. Maden yeni dönemiheyecanla karşıladıklarını belirttiği açıklamasında herkesi kaliteli iletişim ve teknoloji hizmeti almak için Kuzey Kıbrıs Turkcell’e katılmaya davet etti.

Maden müşterilerine ihtiyaçlarına yönelik en yeni çözümleri,teknolojileri sunmanınve en kaliteli hizmeti vermenin her zaman en önemli odakları olduğunu belirterek, büyüyen ailemiz için bundan sonra da aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. Harun Maden numara taşıma ile GSM kullanıcılarına önemli bir fırsat sunulduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Farklı ve yeni bir döneme kapılarımızı açtık. Uzun süredir beklediğimiz bir süreçti. Yıllardır kullandığı numarasını değiştiremediğinden Kuzey Kıbrıs Turkcell kalitesine katılmayı bekleyen kişilerisadecekimlik kartlarıyla yapacakları başvurularıylabüyük Turkcellailemize katmaktan onur duyacağız. Bizler bu dönemde de her zamanki gibi müşterimizin yanında olacak, onları dinleyerek ihtiyaçlarına çözümler sunmanın yanı sıra, dünya teknolojisini yakalayabilecekleri yeniliklerle tanışma fırsatı sunacak, dijitalleşme yolculuklarına ortak olarak, iletişim ve teknoloji kalitemizde yarattığımız fark ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sürprizlerle dolu etkinlik

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Turkcell’li olan ve numarasını Turkcell’e taşıyan müşterileri için Dereboyu’ndaki Kaner Turkcell İletişim Merkezi’nde “Numaranızı değiştirmeden siz de hayatı Turkcell kalitesiyle yaşayın” sloganıyla bir etkinlik düzenledi.

Numara taşıma döneminin başlamasıyla birlikte bu dönemi kutlamak adına gerçekleştirilenetkinliğe Kuzey Kıbrıs Turkcell’in reklam filminde oynayan Kuzey Kıbrıs’ın ünlü yüzleri de katılarak sevenleriyle birlikte oldu. Etkinlikte ayrıca çekilişle birçok sürpriz hediye de dağıtıldı. Dj Özgür Gezgin’in performans sergilediği etkinlik Dance FM ve Enerji FM’den canlı olarak yayınlandı. Yeni bir dönemin başladığı ilk günde hem büyük Turkcell ailesinde olanlar hem de numarasını taşıyarak Turkcell ailesine yeni katılmak için başvuru yapanlar hep birlikte eğlendi.