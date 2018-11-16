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Turkcell Genel Müdürü yeniden GSMA Yönetim Kurulu’na seçildi

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Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in geçirdiği dönüşüm ve küresel düzeyde ilgi gören dijital servislerinin başarısıberaberinde gurur verici gelişmeleri de getiriyor. Bu dönüşüme imza atan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, art arda 3. kez Dünya GSM Birliği’nin Yönetim Kurulu’na girdi

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Turkcell Genel Müdürü yeniden GSMA Yönetim Kurulu’na seçildi
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800’ün üzerinde GSM şirketinin üye olduğu, mobil iletişimin en prestijli uluslararasıkuruluşlarından GSMA (Dünya GSMBirliği), Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nu art arda 3. kez Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçti. Böylece, Terzioğlu bir kez daha dünya mobil endüstrisine yön veren 25 üyeden biri olma onuruna erişti.

GSMA, Kaan Terzioğlu’nun göreve başladığı ilk günden bu yana Turkcell’de sürdürdüğü dijital dönüşüm hamlesi ve Turkcell’in ‘dijital operatör’ olma başarısını yakından takip ediyor. Turkcell bu gelişmeyle birlikte, 5’inci kez GSMA’de yer aldı.

Kaan Terzioğlu aynı zamanda GSMA’in Denetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütüyor.

‘Güçlü dijital iş modelimiz ile örnek gösterilmeye devam edeceğiz’

Turkcell olarak son 3.5 yılda oluşturulan iş modeli ve sonuçlarının Türkiye’nin gücünü göstermesi açısından çok önemli olduğunu belirtenKaan Terzioğlu, bu başarı hikâyesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin yerli ve milli dijital servisleri artık dünyanın da gündeminde. Afrika, Karayipler, Nepal, Latin Amerika ve Doğu Avrupa'dan operatörlerdijital hizmetlerimizi inceliyor, dijital ekonomiye katkı sağlayan hikâyemizi dinliyor. Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimizin oluşturduğu ürün ve hizmetler dünyaya açılıyor. Öte yandan dijital deneyimi kolay ve güvenli hale getirdiğimiz ‘Hızlı Giriş’ teknolojimiz, Türkiye’nin dijital kimlik doğrulama konusunda GSMA tarafından belirlenen ticari sürdürülebilirlik kriterlerini sunan ilk ve tek ülke olmamızı sağladı. Tüm bunlar bizi sektörde örnek gösterilen operatörlerden biri yapıyor. Turkcell olarak güçlü altyapımız,servis odaklı büyüme modelimiz ve bölgedeki gücümüzle dijital dünyaya ve GSMA’e katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

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