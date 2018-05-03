Trump'tan 'uzay ordusu' açıklaması

14.03.2018 - 10:11 Son Güncelleme : 03.05.2018 - 09:37

ABD Başkanı Donald Trump, askeri personele yaptığı konuşmada uzayın tıpkı hava, deniz, kara gibi çatışma bölgesi kapsamına girdiğini ve bu alanda bir güce sahip olunması gerektiğini açıklamış ve alay konusu olmuştu. Gelen tepkilere rağmen Trump bu fikrinden vazgeçmiş gibi gözükmüyor.

İnsanoğlunun şahit olacağı bir sonraki savaş uzayda yaşanabilir. Söz konusu iddia ABD Başkanı Trump'tan geldi.

Son dönemde sıkça gündeme gelen uzay ordusu fikri bu sefer ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde.

Geçtiğimiz aylarda ABD'nin bir uzay gücüne ihtiyaç duyduğunun altını çizen Trump, bunun nedeninin uzayında artık çatışma bölgesi kapsamında değerlendirilmesini gösterdi ve ABD'nin bu alanda kendisini savunacak yeterlilikte olması gerektiğini belirtmişti.

Trump bu çıkışı ile alay konusu olmuştu. Ancak görünen o ki gelen tepkilere rağmen ABD Başkanı Trump bu fikrinden vazgeçmiş gibi gözükmüyor.

Zira Trumo geçtiğimiz gün bir Beyaz Saray töreninde, Trump uzayda Amerikan üstünlüğünü güvence altına almaya adanmış yeni bir ordu dalı yaratma olasılığından bahsetti.

Trump daha önce yaptığı açıklamada askeri personele yaptığı konulmasında konuşmasında uzayın hava, kara ve deniz gibi bir askeri yönden ele alınması gerektiğinin altını çizmişti

Benzer bir açıklama geçtiğimiz aylarda ABD'li General David Goldfein'dan da gelmişti. ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapan General David Goldfein, uzaya da sıçrayabilecek bir savaşa karşı hazırlıklı olunması gerektiğini iddia etmişti.

ABD'nin bu alanda mücadele edebilmesi için yeni teknolojiler, eğitim sistemleri geliştirmek zorunda olduğunun altını çizen Goldfein, milyarlarca dolarlık ek ödeneğe de ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.