Tiangong-1'in düşeceği yer belli oldu

Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. Yaklaşık 100 kiloluk enkazın düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Amerikan Uzay Gözetim Ağı ise uzay istasyonun düşeceği bölge ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Tiangong-1 (Gök Saray-1), kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor.

Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor.

Daha önce yapılan açıklamada moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamaya göre, Ocak 2018'de gezegenimize düşmesi beklenen uzay istasyonun tehdit ettiği diğer ülkeler, Hindistan, İtalya ve Suudi Arabistan olarak belirlenmişti.

Çin'in 2011'de uzaya gönderdiği Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlendi. Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek. Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından yapılan açıklama çok geniş bir alanı kapsıyor.

Her ne kadar belirtilen bölgelerde yaşayan insan nüfusu az olsa da tehlike oldukça büyük. Zira uzay istasyonun bir yerleşim birimine isabet etmesi bir felakete yol açabilir.

Bununla birlikte Tiangong 1'in muhtemelen bir okyanusa düşeceği tahmin ediliyor.

Çinli yetkileri, 2016'da uzay istasyonunun kontrolünü kaybettiklerini doğrulamıştı.

Çin'in uzay ajansı, Birleşmiş Milletler'e istasyonun Ekim 2017 ila Nisan 2018 arasındaki zaman diliminde Dünya'ya çarpacağı bilgisini vermişti.

Harvard'da çalışan Astrofizikçisi Johanthan McDowell, istasyonun yörüngesinde yere en yakın noktanın 300 kilometrenin altında olduğunu söylüyor.

McDowell'a göre, istasyonun yeryüzünde nereye çarpacağı, ancak birkaç gün öncesinde tespit edilebilecek.

1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.

1979'da ise NASA)'nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya'ya düşmüştü.