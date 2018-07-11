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Tesla’dan Çin atağı!

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Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde 500 bin kapasiteli fabrika açma kararı aldı!

Tesla’dan Çin atağı!
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 Gigafactory 3 adını alacak olan fabrika Çin'in serbest ticaret bölgesinde olacak.

 Gigafactory 3, Çin’in ilk tamamen yabancının sahip olduğu fabrikası olacak, ayrıca Şangay’ın en büyük deniz aşırı yatırımı da olma ihtimali var. Disney Resort’un 5.5 milyar dolarlık yatırımıyla yapılan Walt Disney’i de geride bıraktığı konuşulan konular arasında.

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South China Morning Post’a göre Tesla’nın bu fabrikayla birlikte araştırma geliştirme, üretim ve satış fonksiyonlarını yapacağı da imzalanan anlaşmada yer alıyor. Fabrikanın yapımına ise gelecek yıl başlanacağı söyleniyor.

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Tayland’ta mağarada sıkışan çocukların kurtarılma operasyonuna katılan Elon Musk’ın sonrasında Çin’e geçip bu anlaşmayı imzalayacak. Elon Musk önceden Çin’in otomobil üreticilerinin, Çin’de araç geliştirmeden önce yerel bir şirketle yüzde 50-50 ortaklık kurmasını eleştirmiş, bu eleştiriden kısa bir süre sonra Çin de 2022 yılındaki yeni planını açıklamıştı. Plana göre yeni araç girişleri için bu yatırım kuralı kaldırıldı ve Tesla’da bu durumu fırsat bilerek harekete geçti…

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Amerika’nın uyguladığı yeni ithal ürün vergileri, Çin’i de bir misillemeye itmişti. Çin’de Amerika’dan ithal edilen bazı ürünlere ve otomobillere yüzde 20 ek vergi getirince bundan en çok etkilenen markalardan biri Tesla oldu. Tesla’nın bu vergi güncellemesinden sonra bu adımı atması oldukça kabul edilebilir olarak gözüküyor.

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