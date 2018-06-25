Tesla Semi, ilk defa yollarda

Elon Musk’ın geçtiğimiz dönemlerde, görkemli bir lansman ile tanıttığı elektrikli tırı, Tesla Semi ABD'de yollara çıktı

Son dönemde teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim olan Elon Musk'ın CEO'su olduğu

Tesla’nın Roadster ile tanıtımını yaptığı Semi, Kaliforniya’da yollarda görüntülendi.

Tesla'nın ilk elektrikli TIR modeli olan Semi, gerçek trafik içinde yük taşırken kayıt altına alındı.

Tesla'nın elektrikli kamyonu 'Semi Truck', geçtiğimiz aylarda ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle görücüye çıkmıştı.

Tesla Semi Truck, yüklü değilken 0-100 kilometre hızlanmayı 5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirebiliyor.

Aracın yüklüyken bu hıza 20 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor.

Tesla, tam dolum ile 800 kilometre menzile sahip olan aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriyor (Dünya çevresinde 40 turdan fazla)

Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini de söyledi.

Tesla, yeni elektrikli kamyonu Semi Truck'ı Twitter hesabından tanıtırken 'Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğunu açıkladı.

2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor.

'AutoPilot' özelliğiyle gelecek olan Semi Truck, bu sayede şeridini koruyacak ve sürücüye fren yardımı yapacak.

Tesla Semi Truck'ın kokpitinden görünüm....

Tesla Semi Truck'ın tasarımında mermiden esinlenilmiş ve bu sayede aerodinamik özelliklerinin artırılması hedeflenmiş.



Semi Truck ile birlikete lansmanı yapılan bir diğer araç ise Tesla'nın spor otomobili olmuştu. Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

ELON MUSK'IN TESLA'SINA 2 MİLYAR DOLARLIK DAVA

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, elektrikli kamyon Semi Truck'ı yüzünden mahkemelik olmuştu. Nikola, Tesla Semi Truck'ın kendi modelinden esinlenildiği iddiası ile mahkemeye başvurmuştu.

Nikola, Tesla Semi Truck'ın kendi modelinden esinlenildiği iddiası ile mahkemeye başvurdu. Şirketin uğradığını iddia ettiği zarar nedeniyle talep ettiği ücret ise 2 milyar dolar.