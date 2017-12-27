Tesla'nın CEO'su Musk'tan elektrikli pikap açıklaması

Tesla'nın CEO'su Elon Musk otomotiv dünyasına Semi Truck'tan sonra yeni bir elektrikli araç kazandıracağını açıkladı.

Twitter'dan bir takipçisinin "Ne zaman elektrikli pikap yapacaksınız" sorusunu yanıtlayan Musk, "Modey Y'den sonra pikap kamyonet yapacağımza dair söz veriyorum. Temel dizaynı ve mühendislik kısımları beş yıldır aklımda. Yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Musk ilk olarak 2013 yılında elektirikli pikap tarzı bir kamyonet yapacağını söylemişti. Tesla'nın CEO'su ABD'deki en çok satan aracın Ford'un F150 modeli pikap kamyoneti olduğu için bununla rekabet edeceklerini söylemişti.

ELEKTRİKLİ KAMYONU DA DUYURMUŞTU Tesla'nın elektrikli kamyonu 'Semi Truck', ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle görücüye çıkmıştı.

Lansmanı yapılan bir diğer araç ise Tesla'nın spor otomobili oldu. Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, gecede sahne alarak yeni otomobili tanıtımına " Çok çabuk hızlanan, İnanılmaz bir araç yapmak istedik" sözleriyle başladı.

Tesla Semi Truck, yüklü değilken 0-100 kilometre hızlanmayı 5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirebiliyor.

Aracın yüklüyken bu hıza 20 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor.

Tesla, tam dolum ile 800 kilometre menzile sahip olan aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriyor (Dünya çevresinde 40 turdan fazla)

Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini de söyledi.

Tesla, yeni elektrikli kamyonu Semi Truck'ı Twitter hesabından tanıtırken 'Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğunu açıkladı.

2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor.