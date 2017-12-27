banner107
banner69
Cikla avcılarının beklediği haber
Cikla avcılarının beklediği haber
50 0
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
İktisatbank'tan anlamlı organizasyon
22 0
 
19 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
44 0
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
120 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
21 0
24 0
banner108

Tesla'nın CEO'su Musk'tan elektrikli pikap açıklaması

banner27

banner109
Tesla'nın CEO'su Musk'tan elektrikli pikap açıklaması
banner87

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk yaklaşık 5 yıldır aklında pikap modelini üretmek olduğunu ve en kısa zamanda bu fikri hayata geçireceğini söyledi.

  • Tesla'nın CEO'su Elon Musk otomotiv dünyasına Semi Truck'tan sonra yeni bir elektrikli araç kazandıracağını açıkladı.

  • Twitter'dan bir takipçisinin "Ne zaman elektrikli pikap yapacaksınız" sorusunu yanıtlayan Musk, "Modey Y'den sonra pikap kamyonet yapacağımza dair söz veriyorum. Temel dizaynı ve mühendislik kısımları beş yıldır aklımda. Yapmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

  • Musk ilk olarak 2013 yılında elektirikli pikap tarzı bir kamyonet yapacağını söylemişti. Tesla'nın CEO'su ABD'deki en çok satan aracın Ford'un F150 modeli pikap kamyoneti olduğu için bununla rekabet edeceklerini söylemişti.

  • ELEKTRİKLİ KAMYONU DA DUYURMUŞTU

    ELEKTRİKLİ KAMYONU DA DUYURMUŞTU

    Tesla'nın elektrikli kamyonu 'Semi Truck', ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle görücüye çıkmıştı.

  • Lansmanı yapılan bir diğer araç ise Tesla'nın spor otomobili oldu. Musk, Tesla Roadster 2.0 adlı aracın sıfırdan saatte 100 kilometre hıza 1,9 saniyede ulaştığını söyledi ve seri üretimi yapılan bugüne kadarki en hızlı araç olacağını da vurguladı.

  • Tesla CEO'su Elon Musk, gecede sahne alarak yeni otomobili tanıtımına " Çok çabuk hızlanan, İnanılmaz bir araç yapmak istedik" sözleriyle başladı.

  • Tesla Semi Truck, yüklü değilken 0-100 kilometre hızlanmayı 5 saniye gibi kısa bir sürede gerçekleştirebiliyor.

  • Aracın yüklüyken bu hıza 20 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor.

  • Tesla, tam dolum ile 800 kilometre menzile sahip olan aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriyor (Dünya çevresinde 40 turdan fazla)

  • Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini de söyledi.

  • Tesla, yeni elektrikli kamyonu Semi Truck'ı Twitter hesabından tanıtırken 'Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğunu açıkladı.

  • 2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor.

  • 'AutoPilot' özelliğiyle gelecek olan Semi Truck, bu sayede şeridini koruyacak ve sürücüye fren yardımı yapacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.