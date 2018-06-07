Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına gireceğini açıklayan Tesla'dan ilk somut hamle geldi. Tesla Türkiye için ilk iş ilanını yayınladı.

Tesla'nın ne zaman Türkiye pazarına gireceği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk "Tesla Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlamıştı.

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'dan ilk somut Türkiye hamlesi geldi. Tesla Türkiye için ilk iş ilanını yayınladı.

Tesla Türkiye için, servis yöneticisi pozisyonunda iş başvurusu almaya başladı. İşe alınacak olan kişinin çalışacağı kent ise İstanbul olacak.

TESLA ŞARJ İSTASYONLARI NEREDE OLACAK?

Tesla’nın CEO’su Musk, Türkiye hakkında iletilen sorulara, Twitter üzerinden cevap vermişti. Musk'ın bu açıklamalarına göre, Tesla, Türkiye’nin her yerinde süper şarj olacak.

MUSK'TAN KEBAP ISMARLAMAK İSTEYEN HAYRANLARINA YANIT

Türkiye’de Supercharger istasyonlarını paylaşması üzerine Tesla kullanıcıları, Musk’ı kebap yemeye davet etti. Mesajda "Sevgili Elon ücretsiz kebap seni bekliyor" ifadesine yer verildi.

Musk ise 'Tesla Türk' isimli hesaptan paylaşılan bu kareye Twitter’dan yanıt verdi. Musk, hayranlarına teşekkür etti.

TESLA'NIN HANGİ MODELLERİ TÜRKİYE'YE GELECEK?

Peki hangi Tesla modelleri Türkiye'ye gelecek? İşte firmanın Türkiye'de satışa sunması olası modelleri...

Tesla Model 3

Tesla Model S

Tesla Model X

Tesla Model X SUV

Tesla Roadster

Tesla geçen sene ilk elektrikli kamyonu olan Tesla Semi'yi duyurmuştu.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk yaptığı yatırımlar ile kuşkusuz teknoloji dünyasının en çok konuştuğu isim? Peki kim bu Elon Musk? İşte Musk ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Elon Musk Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.

Elon Musk kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi ve 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı ve daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

1992'de, Kingston, Ontario’daki Queen’s University’de iki yıl eğitim aldıktan sonra ABD'nin önde gelen üniversitelerinden birisi olarak kabul gören University of Pennsylvania’da işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı.

Bu üniversiteden ekonomi alanında lisans diploması alan Musk, fizik alanında da yan dal diplomasının sahibi oldu.

Kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesini hayata geçiren Musk,1999 yılında bu girişimi 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolar hisse senedi karşılığında AltaVista'ya sattı.

Aynı yılın Mart ayında çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı ve ilerleyen aylarda PayPal'i oluşturdu.

2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı.

Musk belki de adını en çok duymamıza vesile olan şirketi SpaceX'i 2002 yılında kurdu. Musk uzay araştırmaları yapan şirketin CEO’su ve CTO’su olarak görevine devam ediyor.

SpaceX ISS'ye bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirket olarak tarihe geçti.