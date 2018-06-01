Telefon şarjını hızlıca bitiren 'vampir' uygulamalar

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar...

Google Maps:

Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.

Clash Of Clans

Facebook Messenger

Cookie Jam

Clean Master:

Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...

Tango

Snapchat:

En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.

Angry Birds

Periscope

Tinder:

Çöpçatan uygulaması Tinder uzun kullanımlar neticesinde telefonun bataryasını en çok yiyen uygulamalardan sadece biri.

Google Chrome

Candy Crush Saga

Shazam

Path

Youtube:

Youtube'da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.

Spotify

Tumblr

Twitter

musical.ly:

Bir nevi vokalin sessiz ama mimikli, ifadeli, görüntülüsünü yaptıran; şarkıya klip çekmenizi sağlayan ilginç bir mobil uygulama. Ama tam bir batarya düşmanı!

Antivirüs Programları:

Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!

The Weather Channel:

Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.