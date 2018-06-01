Telefon şarjını hızlıca bitiren 'vampir' uygulamalar

Google Maps:
Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.
Clash Of Clans
Facebook Messenger
Cookie Jam
Clean Master:
Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...
Tango
Snapchat:
En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.
Angry Birds
Periscope
Tinder:
Çöpçatan uygulaması Tinder uzun kullanımlar neticesinde telefonun bataryasını en çok yiyen uygulamalardan sadece biri.
Google Chrome
Candy Crush Saga
Shazam
Path
Youtube:
Youtube'da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.
Spotify
Tumblr
musical.ly:
Bir nevi vokalin sessiz ama mimikli, ifadeli, görüntülüsünü yaptıran; şarkıya klip çekmenizi sağlayan ilginç bir mobil uygulama. Ama tam bir batarya düşmanı!
Antivirüs Programları:
Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!
The Weather Channel:
Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.