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“Teknoloji Seminerleri” Mağusa’da devam ediyor

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci döneminin ikincisi Gazimağusa’da yer alan Türk Maarif Koleji (TMK) ile Doğu Akdeniz Koleji’nde (DAK)gerçekleşti

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“Teknoloji Seminerleri” Mağusa’da devam ediyor
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci döneminin ikincisi Gazimağusa’da yer alan Türk Maarif Koleji (TMK) ile Doğu Akdeniz Koleji’nde (DAK) gerçekleşti.
Seminerde, güvenli internet ve teknolojinin doğru kullanımı, teknolojinin yıllar içerisindeki ilerleyişi ve geldiği nokta öğrencilere anlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijitalleşen ve değişen hayatımıza teknolojinin etkisini okullara taşırken aynı zamanda öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.
İnteraktif oyunlar ile desteklenen seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu.
MAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ VE DOĞU AKDENİZ KOLEJİ’NDE DENEYİM

2017-2018 eğitim öğretim dönemi için hazırlanan seminer 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi.Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Ayanoğlu’nun açılış konuşması ile başlayan seminerde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknik Operasyonlar Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta tarafından öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci anlatıldı. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından 2017-2018 eğitim yılı içerisinde 35 ortaokulda verilecek “Teknoloji Seminerleri”nin içeriği “Teknoloji nedir?”, “Teknolojinin gelişim süreci”, “İnternetin güvenli kullanımı”  gibi başlıklardan oluşuyor.

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