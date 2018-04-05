Teknoloji kullanımı için sertifika programı

YDÜ, “Teknoloji Kullanımı ve İnovatif Eğitimler” Kısa Dönemli Eğitim ve Sertifika Programı düzenliyor. Doğru teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına yönelik uygulamalı eğitimlerin verileceği program, beş hafta sürecek

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi(YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi ile eğitim ve toplum yaşamının tüm paydaşlarına yönelik “Teknoloji Kullanımı ve İnovatif Eğitimler” Kısa Dönemli Eğitim ve Sertifika Programı düzenliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) kısa dönemli eğitim ve sertifika programları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek "Teknoloji Kullanımı ve İnovatif Eğitimler” sertifika programında doğru teknoloji kullanımının yaygınlaşmasına yönelik uygulamalı eğitimler ve seminerler verilecek. Alanlarında uzman akademisyenler tarafından yürütülecek kısa dönemli eğitim ve sertifika programı; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, web 2.0 araçlarının eğitsel amaçlı kullanımı ve yöntemleri, yaşam boyu eğitim ve teknoloji kullanımı, kitlesel açık çevrimiçi dersleri gibi konuları içerecek. Sertifika programının özgün eğitim kapsamı sayesinde katılımcıların teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilip, yeni inovatif uygulamalar konusunda bilgi sahibi olmaları hedefleniyor. Program kapsamındaki uygulamalı eğitimler ve seminerler 9 Nisan 2018 tarihinde başlayacak ve beş hafta boyunca Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

Teknolojinin günlük yaşamımızın en önemli belirleyicilerinden biri olduğu kadar aynı zamanda önemli bir eğitsel unsur olduğunun altını çizen Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof Dr. İsmail Hakkı Mirici gerek eğitim paydaşlarının gerekse farklı alanlarda teknolojiyi kullanan profesyonellerin alanlarında daha başarılı olmak için teknolojiyi amaçlarına uygun bir şekilde kullanma becerilerini geliştirmeleri gerektiğini ifade etti. Özellikle eğitim alanında teknolojinin etkili bir biçimde kullanılmasının önemine vurguda bulunan Mirici “Teknoloji en önemli eğitsel araçlardan biridir. Teknoloji çağında teknolojiden uzak bir meslek yaşamı düşünülemez. Yaşamın her alanında teknoloji kullanımı gerekirken, bir eğitimciden beklenen de doğal olarak teknolojiyi eğitim amacıyla sınıf ortamında ve okul dışı ortamlarda öğrencileri ile etkili bir biçimde kullanmalarıdır. Bu programın etkililiği, kursiyerlerin harmanlanmış eğitim ortamlarını meslek yaşamlarına taşımalarına olanak sağlayacaktır.” dedi.

Eğitim programının amacı ve hedefleriyle ile ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş, geleceğin inşasında bilinçli teknoloji kullanımının ve inovatif yetkinliklerin önemine dikkat çekti. Son dönemlerde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknoloji araçlarının doğru ve amaç odaklı kullanımı konusunda uzmanlara ve teknolojinin hızına bağdaşık bir şekilde geliştirilen yeni bilimsel yaklaşımlara başvurmanın bir gereklilik olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Koldaş, “Bilgisunar ağların ve ağ odaklı bilişim araçlarının vazgeçilmez hale geldiği günümüz iş ve eğitim hayatında bu araçların bilinçli, etkin ve amaca yönelik kullanımı çok önemlidir. Toplumun yapı harcının temel bileşenlerinden biri olan eğitim alanında bu araçların doğru ve amaca uygun toplumsal fayda üretecek bir şekilde kullanılması için uzmanlardan ve uygulamaya dönük bilimsel yaklaşımlardan yararlanılması gerekmektedir. Bu bağlamda Atatürk Eğitim Fakültemiz tarafından tasarlanan bu önemli eğitim ve sertifika programının başta eğitim paydaşları olmak üzere kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen tüm katılımcılara inovatif yetkinliklerini ve bilinçli bilgi sunar ağı kullanma becerilerini bilimsel yöntemler ışığında geliştirme imkanı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

2018 yılı Bahar akademik döneminde gerçekleştirilecek olan Teknoloji Kullanımı ve İnovatif Eğitimler Sertifika Programı ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@neu.edu.tr ve e-posta adresinden, Yakın Doğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından (facebook: ydüyaşamboyueğitimmerkezi), 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.