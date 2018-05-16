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Teknoloji dünyasının en zengin isimleri belirlendi

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Teknoloji dünyasının en zengin isimleri belirlendi
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Pek çok sektörün online'a evrildiği günümüzde en zenginler listesinin tepelerinde de teknoloji sektöründen isimler sıklıkla yer buluyor. Bu isimleri mercek altına alan Sunday Times teknoloji dünyasının en zengin isimlerini belirledi. İşte milyarderler kulübünün zirvesinde yer alan o isimler...

  • Zhang Zhidong (Tencent Holdings'in kurucusu) Serveti: 15.8 milyar dolar

  • William Ding (NetEase'nin CEO'su) Serveti: 17.5 milyar dolar

  • Laurene Powell (Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un karısı ve girişimci) Serveti: 18.9 milyar dolar

  • Azim Premji (Wipro Limited Başkanı): Serveti: 18.9 milyar dolar

  • Elon Musk (Tesla ve SpaceX'in CEO'su) Serveti: 20 milyar dolar

  • Paul Allen (Microsoft'un kurucu ortağı) Serveti: 21.9 milyar dolar

  • Lee Kun-Hee (Samsung Group'un Başkanı) Serveti: 22.5 milyar dolar

  • Michael Dell (Dell'in CEO'su) Serveti: 22.8 milyar dolar

  • Masayoshi Son (Softbank'in CEO'su) Serveti: 22.8 milyar dolar

  • Steve Ballmer (Microsoft'un eski CEO'su) Serveti: 38.5 milyar dolar

  • Jack Ma (Alibaba'nın Başkanı) Serveti: 39.2 milyar dolar

  • Pony Ma Huateng (Tencent'in CEO'su) Serveti: 45.6 milyar dolar

  • Sergey Brin (Google'ın kurucu ortağı) Serveti: 47.2 milyar dolar

  • Larry Page (Google'ın kurucu ortağı) Serveti: 47.8 milyar dolar

  • Larry Ellison (Oracle'ın Başkanı) Serveti: 58.8 milyar dolar

  • Carlos Slim (America Movil'in Direktörü) Serveti: 67.5 milyar dolar

  • Mark Zuckerberg (Facebook'un CEO'su) Serveti: 71.4 milyar dolar

  • Bill Gates (Microsoft'un kurucusu) Serveti: 90.5 milyar dolar

  • Jeff Bezos (Amazon'un kurucusu ve CEO'su) Serveti: 112.6 milyar dolar

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