Tek kişilik drone seferlere başlıyor

18 adet pervane yardımıyla havada 15 dakika kalabilen uçan kişisel hava aracı Hexa, dikey olarak iniş ve kalkış yapabiliyor, 250 kiloya kadar taşma kapasitesi bulunuyor. Otonom dev drone yerden sensörler yardımıyla ve kokpit içinden bir joystick yardımıyla kontrol edebiliyor. Elektrik enerjisiyle çalışan heli-dronla sadece bir kişi seyahat edebiliyor.

LIFT Aircraft CEO’su Matt Chasen o kadar da uzak olmayan bir gelecekte uçan hava aracının şehir içinde de hava taksisi olarak kullanılacağını vurgulayarak “Günümüzün kamusal ortamı, bu uçakların ulaşımına izin vermiyor. Teknolojiyle kamu güveni inşa edeceğiz. Bu gerçekleştikten sonra, insanların belirli türdeki uçuşları için bu kişisel hava taksilerini kullanmak istemesi kaçınılmaz.” dedi.

Federal Havacılık Dairesi bu tür araçlar için pilot lisansı aramıyor fakat drone helikopter şimdilik sadece gündüz uçuş yapabilecek.