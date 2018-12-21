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Tek kişilik drone seferlere başlıyor

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Tek kişilik drone seferlere başlıyor
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Uçan kişisel hava aracı geliştiren LIFT Aircraft şirketi, drone helikopteri Hexa’yı halka açıyor. LIFT Aircraft’ın CEO’su Matt Chasen Washington Post’a verdiği röportajda Austin yakınlarındaki bir gölün üzerinde yapılacak 15 dakikalık bir uçuşun 249 dolardan satışa sunulduğunu açıkladı.

  • 18 adet pervane yardımıyla havada 15 dakika kalabilen uçan kişisel hava aracı Hexa, dikey olarak iniş ve kalkış yapabiliyor, 250 kiloya kadar taşma kapasitesi bulunuyor. Otonom dev drone yerden sensörler yardımıyla ve kokpit içinden bir joystick yardımıyla kontrol edebiliyor. Elektrik enerjisiyle çalışan heli-dronla sadece bir kişi seyahat edebiliyor.

  • LIFT Aircraft CEO’su Matt Chasen o kadar da uzak olmayan bir gelecekte uçan hava aracının şehir içinde de hava taksisi olarak kullanılacağını vurgulayarak “Günümüzün kamusal ortamı, bu uçakların ulaşımına izin vermiyor. Teknolojiyle kamu güveni inşa edeceğiz. Bu gerçekleştikten sonra, insanların belirli türdeki uçuşları için bu kişisel hava taksilerini kullanmak istemesi kaçınılmaz.” dedi.

    Federal Havacılık Dairesi bu tür araçlar için pilot lisansı aramıyor fakat drone helikopter şimdilik sadece gündüz uçuş yapabilecek.

  • Chasen, Hexa ile uçacak müşteriler için sanal gerçeklik simülatöründe bir saate kadar eğitimi içeren bir oryantasyon eğitim program vereceklerini de kaydetti. Kokpitte bir joystick kullanılarak kontrol edilen ve bir uçuş bilgisayarı tarafından stabilize edilen dev drone 18 pervane, motor ve aküye sahip. Müşteriler uçan hava aracını kullanabilmek için 250 kilodan daha hafif olmalı.

  • Uçuş sırasında Chasen, pilotların uçağın içindeki artırılmış gerçeklik ekranındaki güvenlik bilgilerini de görebileceğini söyledi. Acil bir durumda, uçuş kontrolörleri uzaktan kumanda ile dronu yere indirebilecek.

  • Kişisel hava aracı en yüksek hızda sadece 60 milin üzerine çıkabiliyor. Chasen Wahington Post’a verdiği röportajda “Geleneksel helikopterlerden farklı olarak, Hexa'yı uçurmak için çok fazla beceriye ihtiyacınız yok. Eğer joystick'i tamamen serbest bıraktıysanız, uçak sadece GPS pozisyonunda beklemede kalır. Pil seviyesi belirli bir seviyeye düşerse, uçak otomatik olarak kalkış yerine geri dönecek şekilde programlanmıştır.” dedi.

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