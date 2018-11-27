Tarihin en büyük balonu Bitcoin yüzde 85 düştü

Kripto para dünyasının ilk ve en değerli üyesi olan Bitcoin son haftalarda önlenemeyen düşüşü ile gündemde. Peki geçtiğimiz yıl 20 bin dolar bandını test eden Bitcoin nasıl bu duruma geldi?

Bu haberin yazıldığı saatte 3 bin 700 doların biraz altında değere sahip olan Bitcoin henüz birkaç ay önce "yıl sonunda rekor seviyeye ulaşacak" yorumları ile gündemdeydi.

Yaklaşık 20 bin dolarlık fiyatı ile zirveyi gören Bitcoin 1 yılda yüzde 85 değer kaybetti. Bu nedenle Bitcoin’i “Tarihin en büyük balonu” olarak adlandırılanların sayısı hiç az değil.

CNBC'ye konuşan Morgan Creek'in Dijital Yatırım Uzmanı Anthony Pompliano'ya göre, Bitcoin'deki düşüş trendi en azından kısa vadede devam edecek.

LALE ÇILGINLI’NI GEÇTİ Bitcoin'in değer kaybı Lale Çılgınlığı'nı geride bırakmış durumda Anthony Pompliano'ya bunun altında yatan ana neden yatırımcının yaşadığı güven kaybı.

LALE ÇILGINLIĞI NEDİR? Tarihe "lale çılgınlığı" ve "lale balonu" dönemi olarak geçen olay, 1600'lü yıllarda Hollanda'da ortaya çıkmıştı. O dönem, lale soğanı fiyatlarının inanılmaz artışı ve ardından sert düşüşü bu şekilde nitelendirilmişti.

BİTCOİN’İN DÜŞÜŞÜNÜN ARDINDA YATAN 2 NEDEN 2017 kuşkusuz kripto para dünyası ve Bitcoin için altın bir yıl oldu. Peki 1 yılda Bitcoin nasıl bu seviyeye geldi?

Bu sorunun cevabını aradığımızda iki ana neden karşımıza çıkıyor: Bitcoin Cash’teki çatallanma ve Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen yazılımcı Craig Steven Wrigh’ın madencileri hedef alan ve Bitcoin’in değerini 1000 dolar seviyesine indirme tehdidi savurduğu tweet’i.

Bitcoin'deki düşüşün en büyük nedeni başka bir aktörün kripto piyasasında tabiri caizse bir türbülansa neden olması. Bitcoin'in 'Spin off'u olan Bitcoin Cash'te yaşanan çatallanma bu radikal düşüşü başlattı.

Yazılım güncellemeleri yapıldığında kimi zaman eklenen yeni özellikler o kripto para biriminin topluluğunun tamamı tarafından kabul edilmemesine neden oluyor.

Bitcoin Cash çatallanması sonrası Bitcoin Cash SV ve Bitcoin Cash ABC isimli iki yeni fork ortaya çıktı ve piyasadaki düşüş trendinin ilk fitilini de bu olay başlattı.

Bitcoin'in kurucusu olduğu iddia edilen Avustralyalı yazılımcı Wright'ın Bitcoin madencilerini hedef alan ve Bitcoin'in değerini 1000 dolara düşürmekle tehdit ettiği tweet'i ise tabiri caizse piyasadaki karamsar havaya tuz biber ekti ve düşüşü daha da hızlandırdı.