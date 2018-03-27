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Suçlu bulunursa trilyonlarca dolar ceza ödeyecek

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Suçlu bulunursa trilyonlarca dolar ceza ödeyecek
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Facebook kurulduğundan bu yana tarihindeki en zor günlerini geçiriyor. Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal sonucunda şirket, trilyonlarca dolara ulaşabilecek para cezaları ile karşı karşıya kalabilir.

Facebook'un kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal şirketi her geçen gün daha da zor bir duruma sokuyor. ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli Federal Ticaret Komisyonu, sosyal medya devi ile ilgili soruşturma başlattı. Komisyon, 50 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin nasıl olup da siyasi danışmanlık şirketlerinin eline geçtiğini araştıracak. Facebook, 2011 yılında Federal Ticaret Komisyonu ile imzalanan bir mutabakatla, ihlal başına 40 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Alınan bilgiye göre; Komisyonun eski yöneticisi David Vladeck, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada;

"Cambridge Analytica'nın elde ettiği 50 milyon kullanıcıya ait bilgiler nedeniyle trilyonlarca dolar ceza tehdidi ile karşı karşıya kalabilir" dedi. 

Soruşturma ile ilgili Komisyon'dan yapılan açıklamada ise dile getirilen iddiaların oldukça ciddiye alındığı belirtildi. Komisyonun vekaleten yöneticiliğini yürüten Tom Pahl tarafından yapılan açıklamada, "Facebook'un, usulsüz adımlar atmak yoluyla tüketicilere önemli zararlar verip vermediği araştırılacak" ifadelerine yer verdi.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından piyasa değeri yaklaşık 70 milyar dolar azalan sosyal medya devinden soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kişilerin bilgilerinin korunmasına olan güçlü bağlılığımız devam ediyor. Komisyonun olası sorularına cevap verme fırsatını memnuniyetle karşılarız" denildi.

MARK ZUCKERBERG ÖZÜR DİLEDİ

MARK ZUCKERBERG ÖZÜR DİLEDİ

Facebook'un kurucusu Zuckerberg, plaftormun 50 milyon kişiye ait veriyi Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketine vermekle ve sonrasında bu verilerin ABD Başkanlık seçimlerini etkileyecek biçimde usulsüzce kullanımının önüne geçememekle ilgili suçlamalar üzerine özür diledi. ABD Senatosu Adalet Komisyonu, aralarında Zuckerberg'in de olduğu bazı teknoloji firmalarının CEO'larına, veri gizliliği konusunda ifade vermeleri için 10 Nisan tarihli bir davet gönderdi. Facebook, son olarak telefonlarına Facebook uygulaması yükleyen kişilerin 'cep telefonu konuşmalarını ve kısa mesaj kayıtlarını tutmak' ile suçlanıyor.

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