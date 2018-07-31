Sonsuz ekranı ile Samsung Galaxy A6 Plus Kuzey Kıbrıs Turkcell’de

6.0 inç büyüklüğe sahip,öncü ekran kalitesiyle Galaxy A serisinin en yenisi Samsung A6 Plus Kuzey Kıbrıs Turkcell İletişim Merkezleri’nde özel fırsatlarla satışa sunuldu

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Samsung’un ekran kalitesiyle gözleri üzerine çeken yeni akıllı telefonu Galaxy A6 Plus’ı meraklılarıyla buluşturdu.Kuzey Kıbrıs Turkcell, üstün performansı, kamera kalitesi ve yenilikçi teknolojisiyle dikkat çeken Galaxy A6 Plus’ı 36 ay boyunca tarifeye ek, ayda 100,90 TL’ye satışa sunduğunu açıkladı.

Tarifeye ek, uygun fiyata

Kuzey Kıbrıs Turkcell,sonsuz ekranı, 24 MP’lik ön kamerası ve 3 farklı güçte ayarlanabilen ön flaşıyla selfielere canlılık katan Samsung Galaxy A6 Plus’ı 36 ay boyunca tarifeye ek, ayda 100,90 TL’ye satışa sunduğunu açıkladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell açıklamasında müşterilerin16 ve 5 Megapiksel’lik (MP) çift arka kameraya ve yüz tanıma özelliğine sahip bu akıllı telefona,dilediği takdirde tarifeye ekveya internet paketli seçenekleriyle de 24 aylık ödeme koşuluyla sahip olunabileceğini belirtti.

Sınırsız izleme keyfi

Kalitesinden söz ettiren telefon, canlı çözünürlüğe ve çarpıcı kontrast oranına sahip geniş ve hemen hemen çerçevesiz sAMOLED ekranı ile sınırsız izleme keyfi sunuyor. Göz alıcı bir deneyimin sözünü veren Samsung,fotoğraflarıçeşitli kamera modları, çıkartmalar ve yaratıcı filtreler ile renklendiriyor. 256 GB’a kadar microSD kart destekleyen ve 64 GB dahili hafızaya sahip olan telefon,4 GB Ramve 1.6 GHz sekiz çekirdekli Exynos 7870’lik işlemcisiyle sizi asla yarı yolda bırakmamak üzere tasarlandı. Kaliteli ve devasa ekranını ise 3500 mAhlik pil kapasitesiyle destekliyor.