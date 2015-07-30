SİM kart tarihe karışıyor!

Fiziksel SIM kart ihtiyacını ortadan kaldıracak olan e-SIM için önde gelen iki dev, anlaşmaya vardı.

Elektronik SIM (e-SIM), büyük olasılıkla önümüzdeki yıllarda GSM tabanlı akıllı telefonlarda yaygın hale gelecek. Fiziksel SIM kart gerekliliğini ortadan kaldıracak bu yenilik, birçok avantajı da beraberinde getirmiş olacak.

Teknoloji devleri Samsung ve Apple, yeni nesil ürünlerinde bu teknolojiyi uygulama konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre iki şirket, dünyanın önde gelen GSM operatörleri ile görüşerek e-SIMin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacak.

Apple daha önce benzer bir teknolojiyi iPad Air 2de denemişti. Apple SIM olarak adlandırılan teknoloji, tekrar programlanabilme özelliği ile büyük avantaj sağlıyordu. Kullanıcılar bu sayede SIM kart değiştirme gereksinimi duymadan diledikleri operatörden veri paketi satın alıp kullanabiliyorlardı.

Elektronik SIM teknolojisine geçiş yapılmasıyla birlikte cihazlardaki SIM kart yuvaları tarihe gömülecek ve diğer bileşenler için az da olsa yer açılmış olacak.