Teknoloji Haberleri  Seagate ve Microsofttan Xbox Onea özel 2TBlık harici disk haberi Xbox One konsollara özel olan 2TBlık harici disk Game Drive depolama sıkıntısı yaşayan kullanıcıları bir hayli rahatlatacak. Microsoft, Almanyanın Köln...

Microsoft, Almanyanın Köln kentinde başlayan ve Avrupanın en büyük oyun fuarı olarak gösterilen Gamescom 2015te Xbox One ve Xbox 360 konsollarında depolama sıkıntısı yaşayan kullanıcılar için 2TB alan sunan Game Drive harici diski açıkladı.

Dijital içerik depolama konusunda uzman olan Seagate firması tarafından geliştirilen harici disk 500GB hafızalı Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bir hayli rahatlatacaktır. Oyun kapasitelerinin günümüzde 45-50GBı buluyor olması depolama noktasında konsol sahipleri zor durumda bırakırken, birçok kullanıcı yeni oyunlara alan açmak için eskilerini silmek zorunda kalıyor.

Microsoft cephesinden yakın zamanda her ne kadar 1TBlık Xbox One duyurusu gelse de, 2TB depolama sunan Game Drive oyun tutkunlarını bir hayli rahatlatacaktır.

USB 3.0 bağlantı noktasına sahip Game Drive, Xbox Onela uyumlu siyah ve yeşil renklerle geliyor. Ürünün üst kısmında Seagate ve Xbox logoları yer alıyor.

Ürünün fiyat bilgisi ve çıkış tarihi gelince; Game Drive ilk olarak Amazon ve GameStop üzerinden satışa çıkacak. İlerleyen günlerde dünya genelinde kullanıcılar buluşacak Game Driveın fiyatı ise 110 dolar.