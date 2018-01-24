Samsung, Note 8'in batarya ömrünü uzatmanın yolunu açıkladı

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu amiral gemisi modeli Note 8'in pil ömrünü uzatmanın yollarını açıkladı.

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorunu Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un gündeminde.

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak isteyen firma geçtiğimiz yıl satışa sunduğu amiral gemisi modeli Note 8'in pil ömrünü uzatmanın yollarını açıkladı.

Samsung'un yayınladığı bilgilere göre telefonunuzun batarya performansını arttırmanın başlıca 3 yolu var.

Bunlardan birincisi telefonun temasını siyah arka fonlardan seçmek.

İkinci yöntem, açık olan ve hali hazırda kullanmadığınız Wi-Fi, Bluetooth, NFC gibi uygulamaları kapatmak.

Üçüncü ve son seçenek ise, telefonunuzda bulunan güç tasarruf modunu aktif hale getirmek.