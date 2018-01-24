banner107
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
Turkcell’de numara taşıma dönemi başladı
31 0
7 0
 
14 0
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
40 0
76 0
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
126 0
68 0
banner82
banner147

Samsung, Note 8'in batarya ömrünü uzatmanın yolunu açıkladı

banner27

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu amiral gemisi modeli Note 8'in pil ömrünü uzatmanın yollarını açıkladı.

Samsung, Note 8'in batarya ömrünü uzatmanın yolunu açıkladı
banner137

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorunu Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un gündeminde.

samsung pil ömrü, samsung pil ömrü nasıl uzatılır, note 8 pil ömrü nasıl uzatılır

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak isteyen firma geçtiğimiz yıl satışa sunduğu amiral gemisi modeli Note 8'in pil ömrünü uzatmanın yollarını açıkladı. 

samsung pil ömrü, samsung pil ömrü nasıl uzatılır, note 8 pil ömrü nasıl uzatılır

Samsung'un yayınladığı bilgilere göre telefonunuzun batarya performansını arttırmanın başlıca 3 yolu var. 

samsung pil ömrü, samsung pil ömrü nasıl uzatılır, note 8 pil ömrü nasıl uzatılır

Bunlardan birincisi telefonun temasını siyah arka fonlardan seçmek. 

samsung pil ömrü, samsung pil ömrü nasıl uzatılır, note 8 pil ömrü nasıl uzatılır

İkinci yöntem, açık olan ve hali hazırda kullanmadığınız Wi-Fi, Bluetooth, NFC gibi uygulamaları kapatmak. 

samsung pil ömrü, samsung pil ömrü nasıl uzatılır, note 8 pil ömrü nasıl uzatılır

Üçüncü ve son seçenek ise, telefonunuzda bulunan güç tasarruf modunu aktif hale getirmek.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.