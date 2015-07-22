Samsung Galaxy A8 tanıtıldı, işte özellikleri

Samsung'un bugüne dek ürettiği en ince telefon olan Galaxy A8, resmi olarak duyuruldu.

Samsung, uzun zamandır beklenen yeni telefonu Galaxy A8i resmi olarak duyurdu. Defalarca internete sızan telefonun özelliklerinde ve tasarımında, bizi şaşırtan fazla bir detay yok.

Telefonda 64-bit Snapdragon 615 işlemciye ve 2 GB RAMe yer verilmiş. 5.7 inçlik büyük AMOLED ekran, Full HD çözünürlüğü destekliyor. 16 GB dahili depolama alanı ile gelen A8, aynı zamanda 128 GBa kadar microSD bellek kartlarını da kullanabiliyor.

16 megapiksel arka kameraya eşlik eden ön kamera, 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. 3.050 mAH batarya ile gelen telefonda, bir de parmak izi sensörüne yer verilmiş. 151 gram ağırlığında ve 5.9 mm kalınlığında olan A8, Android 5.1.1 işletim sistemi ile geliyor. Bu arada telefonun, Samsungun şimdiye dek ürettiği en nce telefon olduğunu belirtelim.

Şimdilik sadece Çinde, siyah ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan Galaxy A8in, Çin dışına ne zaman çıkacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor