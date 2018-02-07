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PTT'den PTT Messenger açıklaması ('Yerli WhatsApp' PTT Messenger nedir?)

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PTT'den PTT Messenger açıklaması ('Yerli WhatsApp' PTT Messenger nedir?)
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'Yerli WhatsApp' olarak da anılan PTT Messenger dün ilk defa görücüye çıktı. PTT Messenger APK iddialarına resmi açıklama geldi. Peki, PTT Messenger nedir? PTT Messenger nasıl indirilir? PTT Messenger'ın kullanıcılarına sunduğu özellikler neler? İşte PTT Messenger uygulaması ile ilgili merak edilen her şey...

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PTT Messenger APK iddialarına resmi açıklama geldi. PTT A.Ş. tarafından resmi Facebook ve Twitter hesapları üzerinden yapılan açıklamda Ptt Messenger’ın kurumsal müşteriler için geliştirilmiş bir çözüm olduğunun altı çizildi. 

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Uygulama geliştirilirken signal tabanlı açık kaynak kod kullanıldığı belirtilirken PttMessenger uygulamasının tüm geliştirme haklarının PTT A.Ş’ye ait olduğu belirtildi.

Aynı açıklamada Zebrachat isimli uygulamanın ise geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adı olduğu bilgisine yer verildi. 

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PTT Messenger APK dosyasının henüz piyasada bulunmadığını nelirten resmi açıklamada internette yer alan Ptt Messenger adlı dosyaların PTT A.Ş’nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümüyle bir ilgisinin bulunmadığı da vurgulandı. 

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Peki 'Yerli WhatsApp' olarak da anılan PTT Messenger'ın kullanıcılarına sunduğu özellikler neler? İşte PTT Messenger uygulaması ile ilgili merak edilen her şey... 

PTT MESSENGER NASIL İNDİRİLİR?

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Bu adresten de ulaşabileceğiniz Ptt Messenger, ilerleyen günlerde iOS ve Android dışında masaüstü sürümleriyle de kullanılabilecek. 

PTT MESSENGER UYGULAMASI NEDİR?

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İşte, PTT'nin internet sitesi üzerinden PTT Messenger ile ilgili yapılan tanıtım şu şekilde: 

PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir. 

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Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır. PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır. 

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PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir. 

PTT MESSENGER NE ZAMAN KULLANIMA GİRECEK?

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Her ne kadar mobil platformlar ve masaüstünde kullanılabilecek olsa da uygulama, şu an için yalnızca Android’de APK olarak kullanılabilir durumda. 

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PTT Messenger’ın yakın zamanda tüm platformlarda aktif hale gelmesi bekleniyor. Ancak kullanıma gireceği tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. 

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