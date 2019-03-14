Pi sayısı ile ilgili ilginç bilgiler (3.14 'Pi' Günü)

Pİ SAYISI NEDİR? Pi sayısı aslında bir orandır ve dairenin çevresinin çapına bölümünden elde edilir.

Pİ SAYISINI KİM BULDU? Pi sayısının kim tarafından bulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu sayının tarihi millattan önceye kadar dayanıyor.

SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE? Pi sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir.

KAÇ BASAMAĞI BİLİNİYOR? Pi sayısının 6 trilyonuncu, 8 trilyonuncu, 9 trilyonuncu ve 10 trilyonuncu basmakları 5'tir (İnanmıyorsanız kontrol edin)

NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR? İlk kez 1998 yılında San Francisco Exploratorium'da ünlü bir fizikçi olan Larry SHAW tarafından kutlanan Pi Günü, Türkiyede ilk kez 2007 senesinde kutlanmıştır.