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Pi sayısı ile ilgili ilginç bilgiler (3.14 'Pi' Günü)

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Pi sayısı ile ilgili ilginç bilgiler (3.14 'Pi' Günü)
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Dünya Pi Günü, matematik sabiti pi sayısı anısına kabul edilmiş ve her yıl 14 Mart'ta kutlanmaktadır. Nedeni ise Amerikan tarih formatında bu günün 3/14 olarak geçmesi ve bunun pi sayısının anımsatmasıdır. İşte Pi sayısı ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

  • Pİ SAYISI NEDİR?

    Pİ SAYISI NEDİR?

    Pi sayısı aslında bir orandır ve dairenin çevresinin çapına bölümünden elde edilir.

  • Pİ SAYISINI KİM BULDU?

    Pİ SAYISINI KİM BULDU?

    Pi sayısının kim tarafından bulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bu sayının tarihi millattan önceye kadar dayanıyor.

  • SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?

    SEMBOLÜNÜN ANLAMI NE?

    Pi sembolü, Yunan alfabesinin 16. harfidir.

  • KAÇ BASAMAĞI BİLİNİYOR?

    KAÇ BASAMAĞI BİLİNİYOR?

    Pi sayısının 6 trilyonuncu, 8 trilyonuncu, 9 trilyonuncu ve 10 trilyonuncu basmakları 5'tir (İnanmıyorsanız kontrol edin)

  • NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

    NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

    İlk kez 1998 yılında San Francisco Exploratorium'da ünlü bir fizikçi olan Larry SHAW tarafından kutlanan Pi Günü, Türkiyede ilk kez 2007 senesinde kutlanmıştır.

  • PİPHİLOLOGY NEDİR?

    PİPHİLOLOGY NEDİR?

    Pi sayısını ezberlemek için kullanılan yöntemlerin tümüne verilen isimdir.

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