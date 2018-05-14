NASA Mars'a helikopter gönderiyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 2020'de Mars'a göndereceği uzay aracıyla bir de helikopter yollayacak. Mini helikopter Mars koşullarına göre tasarlandı.

NASA, Kızıl Gezegen olarak da anılan Mars'a mini bir helikopter göndermeye hazırlanıyor.

Bir beyzbol topu büyüklüğünde tasarlanan helikopterin ağırlığının 1,8 kg olması planlanıyor.

Böylece daha önce balon gibi havadan daha hafif uzay araçları gönderildiği için NASA ilk defa bir gezegene doğrudan 'havadan daha ağır' bir araç göndermiş olacak.

Dört yıl boyunca üzerinde çalışılan helikopter, Dünya'nın atmosferinden 100 kat daha ince olan Mars'ın atmosferi için özellikle tasarlandı.

Mars helikopteri, NASA'nın 2020'de Mars'a fırlatılacak aracıyla buluşacak.