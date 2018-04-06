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Musk'tan 'ölümsüz diktatör' uyarısı

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Son dönemde yapay zeka ile ilgili yaptığı uyarılar ile de gündeme gelen Elon Musk, bu uyarılarına bir yenisini ekledi. Musk, yapay zekanın 'ölümsüz diktatör'e dönüşebileceği iddiasında bulundu

Musk'tan 'ölümsüz diktatör' uyarısı
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  • Yapay zekanın insanoğlunu geride bırakarak gezegenimize hakim olacağı iddiasını daha önce farklı platformlarda defalarca dile getiren Elon Musk, çok konuşulacak bir iddiada bulundu. 

    Musk, yapay zekanın 'ölümsüz diktatör'e dönüşebileceğini iddia etti. 

  • 'Do You Trust This Computer' isimli belgeselde bu iddiasını dile getiren Musk, otoriter rejimler tarafından yaratılan yapay zekanın insanoğlunun karşılaşacağı en büyük tehdit olacağını öne sürdü.

  • Musk'a göre, insan eli ile yaratılan yapay zeka, insaoğlunun üzerinde egemenlik kuracak. Söz konusu belgeselde Musk, bu tehdide şu sözler ile dikkat çekiyor: "Asla kaçamayacağımız ölümsüz bir diktatörü kendi ellerimiz ile yaratabiliriz"

  • "HAYATTA KALMA ŞANSIMIZ YÜZDE 10"

  • "HAYATTA KALMA ŞANSIMIZ YÜZDE 10"

    Musk, yapay zeka ile insaoğlu arasında yaşanacak bir güç mücadelesinde kazanan taraf olmamızın oranını da açıkladı. Musk'a göre, süper zeki bir yapay zekaya karşı girişilecek mücadelede insaoğlunun kurtulma şansı sadece yüzde 10.

  • Yapay zekanın insanoğlunun geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu farklı platformlarda dile getiren Musk, bu nedenle bu belgesele de sponsor oldu ve YouTube'ta ücretsiz olarak yayınlanmasını sağladı.

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