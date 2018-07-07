Metroda internet dönemi başladı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bugün yaptığı açıklamada İstanbul'da metro yolculuğu yapan kullanıcıların artık mobil internete girebileceklerini duyurdu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yaptığı açıklamada Turkcell’in LTE altyapısı üzerinden Turkcell’in servislerinin kullanılabileceğini duyurdu.

Böylelikle Turkcell aboneleri metrodayken fizy üzerinden internetteki müzikleri dinleyebilecek, TV+ ile televizyon seyredebilecek, Dergilik uygulamasından dergi ve gazete okuyabilecek ayrıca BiP üzerinden arkadaşları ile mesajlaşabilecek.

Turkcell servislerine bağlantı sağlanabilecek LTE şebekesi, metro hatlarında etkinleştirildi.



Turkcell servisleri dışında mobil internet hizmetinin kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda Turkcell veya diğer operatörler tarafından bir açıklama yapılmadı.