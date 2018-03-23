Kullanıcıdan facebook'a dava

Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.

Sosyal medya devi Facebook, bir kullanıcısı ve yatırımcısı tarafından mahkemeye verildi. Reuters'ta yer alan habere göre, Davalar ABD'nin San Francisco ve San Jose kentlerinde açıldı.

Aynı haberde yer alan yoruma göre, bir Facebook kullanıcısı ve yatırımcısı 20 Mart tarihinde ayrı ayrı açtıkları davalar, sosyal ağın Cambridge Analytica skandalıyla ilgili karşılaşacağı birçok başka davanın öncüsü olabilir.