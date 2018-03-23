Kullanıcıdan facebook'a dava

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Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin yaklaşık 50 milyon Facebook hesabından veri topladığı ve bu verileri ABD seçimleri ve Brexit referandumunu etkilemek için kullandığı iddiasının yankıları sürüyor.
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Sosyal medya devi Facebook, bir kullanıcısı ve yatırımcısı tarafından mahkemeye verildi. Reuters'ta yer alan habere göre, Davalar ABD'nin San Francisco ve San Jose kentlerinde açıldı.
Aynı haberde yer alan yoruma göre, bir Facebook kullanıcısı ve yatırımcısı 20 Mart tarihinde ayrı ayrı açtıkları davalar, sosyal ağın Cambridge Analytica skandalıyla ilgili karşılaşacağı birçok başka davanın öncüsü olabilir.
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ZUCKERBERG'DEN AÇIKLAMA
Veri skandalıyla ilgili Facebook hesabından "hata yaptık" açıklamasında bulunan Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'den, Rusya'nın 2016'da ABD başkanlık seçimlerine karışması iddiasına ilişkin de açıklama gelmiş, Facebook'un CEO'su, şirketin seçimler sırasında sorunlara yeterince hakim olmadığını söylemişti.
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WHATSAPP'IN KURUCUSU: FACEBOOK'U SİLİN
Veri ihlali iddiaları sonucu sosyal medyada başlatılan 'Delete Facebook' (Facebook'u silin) kampanyasına WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton da destek vermişti.
Sosyal medya devi Facebook, 2014 yılında popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 19 milyar dolar karşılığında satın almıştı.
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