Kıbrıs’ta bir ilk “Takip et kazan”

Geçtiğimiz dönemde kullanıma sunulan BiP uygulaması üzerinden takip edebileceğiniz “Sinema Kanalı”, kullanıcılarına Kıbrıs’ta yer alan sinemalar ve seansları ile ilgili bilgi sahibi olma fırsatı sunarken aynı zamanda hediyeler kazandırıyor

BiP uygulaması ile müşterilerine kolaylıklar sağlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Sinema Kanalı’nı takip edenlere haftalık çekilişlerle hediye sinema bileti kazandırıyor.Geçtiğimiz hafta bir arkadaşıyla birlikte sinema bileti kazanarak vizyondaki filmi izleyen şanslı isimler “İlk kez hiçbir şey yapmadan sadece kanalı takip ederek bilet kazandık, bu Turkcell’in tamamen ücretsiz olarak müşterilerine memnuniyet amaçlı sundukları bir fayda. Bu uygulamayı son derece başarılı bulduk” şeklinde açıklamada bulundular.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, geçtiğimiz dönemde 100 bini aşkın kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması BiP’e eklediği sinema kanalını takip eden kişilere çift kişilik sinema bileti ile diledikleri bölgede sinema izleme keyfi yaşatıyor.

Sinemaseverlerin vizyondaki filmler ve seansları hakkında bilgi sahibi olmak için takip ettiği BiP Sinema Kanalı’ndan bilet kazanmak için kanalı takip etmek dışında yapılması gereken farklı hiçbir şey bulunmuyor. Sinema Kanalı’na bulunduğunuz veya dilediğiniz şehrin adını yazarak seanslar ve film detayları hakkında ücretsiz bilgi sahibi olmaya başlayabilirsiniz.

KKTC’de bir ilk

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada BiP uygulamasını kullanan kişilerin tek yapması gerekenin “Keşfet” sekmesine girip arama kısmına “BiP Sinema” yazarak kanalı takip etmesi olduğunu belirtti. Açıklamada “KKTC’de bir ilk” olan bu yenilikten faydalanmanın ücretsiz olduğu vurgulanırken şu bilgilere de yer verildi: “BiP uygulamasına sahip olmayan kullanıcılar da bu uygulamayı telefonlarına indirerek kullanabiliyor. BiP uygulamasını ilk kez indirenlerin telefonlarına hoş geldin hediyesi olarak haftalık 1GB internet de hediye olarak tanımlanıyor. Kullanıcıların BiP uygulamasını indirmek için telefonlarının işletim sistemine göre Appstore veya Google Play Store’a girip uygulamayı yüklemeleri yeterlidir.”