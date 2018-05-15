Kayıp Malezya uçağı hakkında yeni senaryo

Havacılık uzmanı ve Boeing 777 pilotu ve eğitmeni olan Simon Hardy, Kanada’da bir devlet kurumu olan Taşımacılık Güvenliği Bürosu yöneticilerinden Larry Vance, kıdemli araştırmacı ve havacılık güvenliği uzmanı John Cox, Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu eski genel müdürü Martin Dolan ve kaybolan yolcuların ailelerini temsilen John Dawson, bundan 4 yıl önce 239 yolcusuyla kaybolan Malezya uçağı vakasını mercek altına aldı.

Ekibin ortak görüşü, Malezya Hava Yolları’na ait uçağın yakıt bittikten sonra okyanusa çakılıp parçalandığına yönünde oldu. Uçağın önceden planlanmış bir eylemle yok edildiğini düşünen ekip, mürettebat üyelerinden birisinin, uçuş öncesinde güzergahı okyanus üzerine kaydırmaya çalışmış olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Bir diğer iddia ise yolcuların uçak düşmeden çok önce kabin içinde öldürüldükleri. Bu nedenle parçalanan cesetler, planlı bir eyleme kurban gittikleri için hiç bulunamadılar.

2014 yılında Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı ile ilgili geçtiğimiz aylarda ilginç bir iddia daha gündeme getirilmişti. Avustralyalı kaza araştırmacısı Peter McMahon, 2014 yılında kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını bulduğunu iddia etmişti.

McMahon’un açıklamasına göre kayıp uçak MH370, Hint Okyanusu’ndaki Round adası yakınlarında bulunuyor.

Parçalanmış haldeki uçağın 2014’te Google Maps tarafından çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınlayan McMahon, uçakta kurşun izleri bulunduğunu iddia ediyor.

Ancak bu Google Maps'ten elde edilen görüntüler ile ortaya atılan ilk iddia değil. ABD'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 6 bin 100 km hıza ulaşabilen yeni nesil casus uçağı Google Earth'e yakalanmıştı.

Komünist Parti'nin sıkı kontrolü altında dış dünya ile neredeyse bağlantı kurmadan yoluna devam eden Kuzey Kore'nin sır gibi sakladığı yerleşke de teknolojiye yenik düşmüştü.

Ülkenin lideri Kim Jong Un'un 'gizli cenneti' olarak da anılan, özel hayatını kapalı kapılar arkasında yaşadığı tesis uydu fotoğrafları ile gözler önüne serildi.