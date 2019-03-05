Kavga çıkaran mavi tık nasıl kaldırılır

WhatsApp uygulamasında mesajlaşmanın yanı sıra uygulamanın işaret dillerini de öğrenirsiniz. Mesela bir mavi tıkla karşı tarafın mesajınızı okuyup okumadığını anlayabilirsiniz.

Milyonlarca Whatsapp kullanıcısı, gelen mesajları karşı taraf farkına varmadan yani "mavi tik" onay işareti almadan nasıl okuyacağının yolunu arıyor. Whatsapp kullanıcılarının merak ettiği mavi tik sorununun çözümleri var. Peki WhatsApp’ta mavi tik nasıl kaldırılır? İşte WhatsApp’ta okundu bilgisini kapatmak için yapmanız gerekenler…

WhatsApp kullanıcıların işaretler sayesinde mesajlaştıkları kişi ile ilgili çeşitli bilgilere erişebilirler. Klasik SMS’ten farklı olarak mesajlaşılan kişinin en son ne zaman WhatsApp’a giriş yaptığı, gönderilen mesajları okuyup okumadığı gibi birçok bilgi işaretlerle anlatılır. Bazı kullanıcılar bu özellikleri severek kullansa da bazı kullanıcılar bu özellikleri kullanma taraftarı değil. Ancak WhatsApp’ta mavi tik kaldırma yani okundu bilgisini göstermek istemeyenler işlem yapmalıdırlar. Çünkü program indirildiğinde ve kullanıma başlandığından bu özellikler aktive edilmiştir. Peki mavi tik nedir? WhatsApp’ta mavi tik nasıl kaldırılır?

WHATSAPP MAVİ TİK NE ANLAMA GELİR?

Whatsap’ta bazı özellikler işaretler ile ifade edilir. Örneğin; saat ikonu görürseniz bu; mesajınızın henüz gönderilmediğini ifade eder. Ya da üst kısımda gördüğünüz saat son aktif olunan saati temsil eder. Mavi tik de bu işaretlerden biridir. WhatsApp’ta mavi tik mesajı gelen kişinin o mesajı gördüğünüze emin olmasını sağlar. Bu sayede karşı taraf mesajı okuduğunuzu bilir. Bu nedenle mavi tık kapatma işlemi aslında okundu bilgisini kapatmaktır.

WHATSAPP MAVİ TİK KALDIRMA YÖNTEMLERİ

WhatsApp’ta okundu bilgisi yani mavi tiki kaldırarak karlı tarafında mesajı okuyup okumadığını görmesini engelleyebilirsiniz. Peki WhatsApp’ta okundu bilgisi nasıl kapatılır? İşte yanıtı…

– WhatsApp uygulamasını açın ve “Ayarlar” bölümüne tıklayın.

– “Hesap” bölümünü açın ve “Gizlilik” bölüme girin.

– Gizlilik bölümünde yer alan “Okundu Bilgisi” seçeneğini pasif hale getirin.

– Artık okundu bilgisi yani mavi tik karşı taraf tarafından görüntülenemeyecek.

WHATSAPP'TA İŞARETLERİN DİLİ

Mavi tik: Mesajınızın gönderdiğiniz kişi tarafından okunduğunu gösterir

Saat ikonu: Onay işareti yerine saat ikonu görürseniz mesajınızın henüz gönderilmediği anlamına gelir.

Sayfadaki saat: Son görülme saati sayfanın en üstünde kullanıcının adının hemen altında yazar

İPHONE VE ANDORİD TELEFONLARDA MAVİ TIK KALDIRMA İŞLEMİ

WhatsApp tüm telefonlarda aynı şekilde göründüğü için telefonunuzun markası ne olursa olsun tüm işlemler aynı şekilde yapılır. Mavi tık kaldırma için aşağıdaki adımları izleyin;

– Whatsapp'ınızı açarak sağ alt köşedeki “Ayarlar” kısmına dokunun

– Ardından “Hesap” yazısını göreceksiniz tekrar dokunun

– Son olarak “Gizlilik” seçeceğine dokunup en alttaki “Okundu Bilgisi” seçeceğinin üzerine dokunarak pasif hale getirin.