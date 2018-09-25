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Juventus Bitcoin’e rakip oluyor

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Juventus Bitcoin’e rakip oluyor
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Geçtiğimiz aylarda Ronaldo’yu renklerine katarak adından sıkça söz ettiren Juventus, kripto para dünyasına adım atıyor.

İtalyan temsilcisi Juventus, kripto para dünyasına adım atarak Bitcoin’e rakip oluyor.

Geçtiğimiz aylarda Real Madrid’den Ronaldo’yu renklerine bağlayan Juventus, kendi kripto parasını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Futbol taraftarları için kurulan sosyal ağ platformu olan Socios.com üzerinden yatırım da yapılabilecek olan Fan Token Offering (FTO), aynı zamanda taraftarların kulübe mesaj iletmesini de kolaylaştıracak.

2019'un ilk çeyreğinde bir lansmanla tanıtılması beklenen FTO'nun detayları henüz netleşmese de temelde ICO yapısında olacağı söyleniyor. 

Juventus yetkilisi Giorgio Ricci, “Socios.com ile birlikte, dünya çapındaki hayran kitlemizle üst düzeyde etkileşim kurmak için yeni fırsatlar sunabileceğimize inanıyoruz." dedi. 

Kapalı Çarşı'da Ödeme aracı olarak kabul edilen para birimlerine Bitcoin de eklendi. Geçtiğimiz günlerde Reddit’te paylaşılan bir görüntü, dünya basınında da büyük ilgi uyandırdı. 

Haberlerde dünyanın en eski alışveriş noktalarından birisi olan Kapalı Çarşı'da şimdilik bir dükkanın Bitcoin öedemelerini kabul ettiği bilgisine yer verildi.

BİTCOİN NEDİR?

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3 ocak 2009'da sessiz sedasız kullanıma giren Bitcoin pek çok kişinin merceğinde. 

Bitcoin'e yatırım yapmayı düşünenlerdenseniz bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. 

BİTCOİN NASIL ALINIR?

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Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunmakta. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunmakta. 

BİTCOİN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

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Öncelikle Bitcoin yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız. 

Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip. 

BİTCOİN İŞLEMLERİNDE NASIL KORUMA SAĞLANIR?

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Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem. 

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2FA için ya SMS desteği ya da Google'ınuygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor. Google'ın söz konusu uygulaması hem App Store'da hem de Google Play'de ücretsiz olarak yer alıyor. 

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

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Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. 

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Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir. 

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Bitcoin mining'i kendi kuracağınız bir sistem ile yapabilirsiniz. Ancak son dönemde oldukça popülerleşen bir başka Bitcoin madenciği yöntemi ise hali hazırda büyük yatırımlar yapan platformlara yatırım yaparak kardan pay almak. 

BİTCOİN NEDİR?

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Bitcoin (sembolü: ฿, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. 

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Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripti para birimidir. 

BiTCOİN NE ZAMAN ÇIKTI?

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Bitcoin ağı 3 Ocak 2009'da hayata geçti. Manifestonun yazarı Satoshi Nakamoto'dur fakat muhtemelen gerçek ismi değildir. 

BiTCOİN NASIL İŞLİYOR?

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Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. 

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Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir. 

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Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. 

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Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir.

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Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur. 

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Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür. 

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Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. 

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Dolaşımda sınırlı miktarda bitcoin vardır ve yeni bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır. 

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Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir. 

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