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Japon uzay aracı 280 milyon km ötedeki asteroide ulaştı

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Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2, yaklaşık 3,5 yıllık yolculuğunun ardından Dünya'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki Ryugu isimli asteroidin yakınındaki hedefine ulaştı.

Japon uzay aracı 280 milyon km ötedeki asteroide ulaştı
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Kyodo'nun haberine göre, Japon Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından yapılan açıklamada, Aralık 2014'te yolculuğuna başlayan uzay aracı Hayabusa 2'nin, 3,2 milyar kilometre yol kat ederek Ryugu'nun 20 kilometre yakınındaki hedefine ulaştığı bildirildi. 

Hayabusa 2'nin asteroide temas ettikten sonra ekipmanlar aracılığıyla dev taştan numune toplayacağı belirtildi.

Açıklamada, uzay aracının çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında Dünya'ya dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Hayabusa 2'nin topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması bekleniyor.

 Ryugu astreodi şeklinden dolayı "uzay elması" olarak da adlandırılıyor

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