İşte en çok 'Drone' kullanan ülkeler!

Statista'nın yaptığı araştırmada son zamanlarda oldukça popüler hale gelen drone'ları en çok alan ülkeler sıralanıyor.

2010 ve 2014 yılları arasında dünya genelinde 35 ülke tarafından 439 drone ithal edildi.

Statistanın yaptığı araştırmada 439 droneun yalnızca 11 tanesinin askeri amaçlara hizmet ettiği ve bunların da ABD güçleri tarafından Pakistanda kullanıldığı ifade ediliyor.

4 yıl boyunca en çok drone ithal eden ülkenin İngiltere olduğu belirtiliyor. %39.9luk bir oranla ilk sırada bulunan İngiltereyi %13.2 ile Hindistan izliyor. İtalya ise en fazla drone ithal eden üçüncü ülke olarak kendini gösteriyor.

Türkiye ise %6.2 ile listenin 6. sırasında yer alıyor.

Kaynak : dijitalhayat.tv