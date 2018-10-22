İşte dünyanın en ince telefonu

Japonya'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu.
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Japon firma dünyanın en ince telefonunu üretti. BBC'de yer alan habere göre, 5,3 milimetre kalınlığında ve 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.
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Yeni telefon, büyük akıllı telefonlara sahip olan ve ikinci bir küçük telefon taşıyan kişilerin sayısının artması sonucu piyasaya sürülecek.
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47 gram ağırlığındaki telefonun ekranı da elektronik kitap okuyuculardaki gibi e-kağıt teknolojisine sahip.
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Yalnızca arama, mesaj gönderme ve internet tarayıcısı özelliklerine sahip olan cihaza harici bir uygulama yüklenemiyor. Telefonda kamera da bulunmuyor.
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Card Ketai KY-01L adlı telefon, elektronik firması Kyocera tarafından üretilecek.
KY-01L'nin fiyatı 32 bin yen (yaklaşık 1610 TL) olacak.