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İşte dünyanın en ince telefonu

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İşte dünyanın en ince telefonu
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Japonya'nın en büyük telekomünikasyon firmalarından NTT Docomo, 5,3 milimetre kalınlığında bir telefonun ülkede önümüzdeki ay piyasaya çıkacağını duyurdu.

  • Japon firma dünyanın en ince telefonunu üretti. BBC'de yer alan habere göre, 5,3 milimetre kalınlığında ve 4G destekli telefon kredi kartı büyüklüğünde ve böylece cüzdanların kredi kartı ceplerine sığabiliyor.

  • Yeni telefon, büyük akıllı telefonlara sahip olan ve ikinci bir küçük telefon taşıyan kişilerin sayısının artması sonucu piyasaya sürülecek.

  • 47 gram ağırlığındaki telefonun ekranı da elektronik kitap okuyuculardaki gibi e-kağıt teknolojisine sahip.

  • Yalnızca arama, mesaj gönderme ve internet tarayıcısı özelliklerine sahip olan cihaza harici bir uygulama yüklenemiyor. Telefonda kamera da bulunmuyor.

  • Card Ketai KY-01L adlı telefon, elektronik firması Kyocera tarafından üretilecek.

    KY-01L'nin fiyatı 32 bin yen (yaklaşık 1610 TL) olacak.

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