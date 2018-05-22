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İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

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Ünlü fütürist Michael McQueen, önümüzdeki 10 yıl içinde hayatımızdaki yerlerinde olacak 5 şeyi açıkladı. İşte McQueen'a göre, 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey
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iTUNES

iTUNES

Apple 17 yıldır kullanımda olan uygulaması iTunes'un fişini çekmeye hazırlandığı iddiası bir süredir basında kendisine sıklıkla yer buluyordu.

McQueen'a göre, iTunes'un fişini çekecek olan Apple tüm mesaisini Apple Music'e harcayacak. 

KREDİ KARTLARI

KREDİ KARTLARI

Yüz tanıma teknolojilerindeki gelişmelere dikkat çeken McQueen, 10 yıl içinde insanoğlunun ödeme yapmak için kredi kartı taşıma zorunluluğundan kurtulacağı iddiasında.

OTOPARKLAR

OTOPARKLAR

Sürücüsüz otomobillerin sıklaşması ile otoparkların yok olacağını düşünen McQueen'a göre, 10 yıl içinde her 10 ABD'liden 9'u bu araçları tercih edecek.

Aynı yıl UBER gibi hizmetler toplumun yüzde 60'ı tarafından kullanılacak ve bu da otoparklara duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracak. 

ÇAĞRI MERKEZLERİ

ÇAĞRI MERKEZLERİ

Yapay zekanın gelişişimi en çok çağrı merkezlerinde işsizliğe neden olacak.

İddianın sahibi McQueen, yapay zekaya sahip robotların çağrı merkezlerinin yerini alacağını ve bu tarz ofislere de ihtiyaç kalmayacağı görüşünde. 

BENZİN İSTASYONLARI

BENZİN İSTASYONLARI

Eektirkli araçların yaygınlaşması ile benzin istasyonlarına olan ihtiyaç da azalarak yok olacak.

Zira McQueen'a göre, insanları araçlarını evlerinde şarj edeceği için benzin istasyonu gibi yerlere ihtiyaç kalmayacak. 

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