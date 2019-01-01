iPhone almak için böbreğini satan genç diyalize bağlandı

Apple’ın bir dönemki amiral gemisi iPhone 4’ü satın almak için böbreğini satan Çinli genç, diyalize bağlandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2010 yılında o dönemki CEO'su Steve Jobs tarafından tanıtılan iPhone modeli (iPhone 4) büyük beğeni toplamış ve hatırı sayılır bir satış grafiği yakalamıştı.

O dönem Xiao Wang adındaki bir genç o telefonu almak için böbreğini satmış ve medyanın gündeminde uzun bir süre kalmıştı.

Çinli genç, o dönem yasadışı yollardan 3 bin 200 dolar karşılığında böbreğini satmıştı. Aradan 8 yıl geçti ve Wang şimdi bu kararının bedelini oldukça ağır bir şekilde ödüyor.

Steril olmayan bir ortamda yapılan ameliyat sonrasında Wang'ın böbreği enfeksiyon kaptı. Bu durumun ardından ölümcül hastalığa yakalanan genç şimdilerde diyalize bağlı bir şekilde hayatını sürdürüyor.

Bugün 24 yaşında olan Xiao Wang, böbrek nakli olmaması halinde yaşamının geri kalanını diyalize bağlı şekilde geçirmek zorunda.