İnternet ikiye bölünecek

24.09.2018 - 11:31

Bir dönem Sovyetler Birliği ile ABD arasında yaşanan Soğuk Savaş internete sıçrıyor. İddianın sahibi Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in CEO’su internetin geleceğini anlattı.

“Yeni soğuk savaş interneti iki ayrı bölüme ayıracak”

İddianın sahibi internet devi Google’ın çatı kuruluşu Alphabet'in CEO'su Eric Schmidt.

Eric Schmidt’e göre, bu durum 10 yıl içinde yaşanacak.

ABD basınına konuşan Schmidt, vergi savaşlarının internete sıçrayacağı ve internetin Çin kutbu ve ABD kutbu olarak ikiye bölüneceğini iddia etti.

Küresel internetin önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu iki dev tarafından yönetileceğinin altını çizen Schmidt, “2028 yılında internetin iki farklı sürümüyle karşılaşabiliriz. Bence şu anki en güçlü senaryo bu ve bu bir ayrılık değil; Çin öncülüğündeki bir internet ve Çinli olmayıp ABD tarafından yönetilen bir internet” dedi.

Schmidt aynı açıklamasında Çin’de internet alanındaki ürün ve hizmetlere karşın, ülkedeki sansür ve internet üzerindeki kontrol girişimlerinin ‘gerçek bir tehlike’ olduğunun altını çizdi.

İnternet devi Google, bir süredir Çin’e özel ‘sansürlü’ arama motoru geliştirdiği iddiası ile gündemde!

"Dragonfly" adı verilen proje kapsamında yasaklı web sayfalarını ve insan hakları, demokrasi, din ve barışçıl protesto gibi arama sözcüklerinin olduğu sonuçları ayıklayan özel uygulamalar geliştiriliyor.

Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai'nin, Çin yönetiminden üst düzey bir isimle Aralık 2017'de yaptığı toplantının ardından başlatılan proje kapsamında Google mühendislerinin "Maotai" ve "Longfei" adını verdikleri, Android tabanlı özel mobil arama uygulamasının iki versiyonunu geliştirdikleri belirtilmişti.

The Intercept muhabirlerinin incelediği "hizmete özel" antetli Google dokümanlarına göre, Çin'de kullanıma sunulacak uygulama, ülkenin resmi internet güvenlik duvarının bloke ettiği web sitelerini otomatik algılayarak filtreleyecek ve söz konusu sayfaları arama sonuçları arasında göstermeyecek.

Arama sonuçları sayfasında "Bazı sonuçlar yasal zorunluluk nedeniyle sayfadan kaldırılmıştır." ifadesi yer alacak.