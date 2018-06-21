Instagram YouTube'a rakip olacak uygulama

Popüler mobil uygulama Instagram, YouTube'a rakip olacak yeni video servisi IGTV'yi görücüye çıkardı.

Peki IGTV nedir? IGTV'nin kullanıcılarına sunduğu özellikler neler? IGTV hangi platformlarda kullanılabiliyor? İşte IGTV ile ilgili bilmeniz gereken her şey...

Sosyal medya devi Facebook'un 2012 yılında 1 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı Instagram yeni özelliği ile gündemde. 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Instagram yeni video servisi IGTV'yi duyurdu.

Instagram’ın içinde yer alan IGTV uygulamasıyla kullanıcılar, süresi 1 saate kadar çıkabilen dikey videolar izleyebilecek.

IGTV ile Instagram'ın YouTube'un en ciddi rakiplerinden birisi olması bekleniyor.

TAM EKRAN VE DİKEY VİDEOLAR İÇİN TASARLANDI

Bugünden itibaren tüm dünyaya sunulan IGTV’de bazı hesaplar kanallarına video eklemeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, IGTV tam ekran ve dikey videolar için tasarlandı.

Instagram'da paylaşılan videolarda bir dakika, uygulamanın 'hikayeler' bölümünde yayınlanan videolarda ise 15 saniye sınırı bulunuyor.

Bu videolar da normalde 24 saat içinde siliniyor. Yeni video servisi sayesinde Instagram bu kısıtlamalardan sıkılan kullanıcılara bir hareket alanı sunuyor.



IGTV Instagram ağı üzerinden kurulduğu için bu platforma içerik üretenler de Instagram'dakiler ile aynı. Henüz 24 saati geçmeyen ömrüne rağmen pek çok kullanıcı bu alanda içeriklerini kullanıcılar ile paylaşmaya başladı.

IGTV'de yayınlanan videolarda reklam olup olmayacağı ve YouTube gibi diğer platformlarda olduğu üzere yayıncıların para kazanıp kazanmayacağı ise henüz kesinleşmedi.

Instagram'ın kurucusu Kevin Systrom, bu konuda bir karar vermek için aceleleri olmadığını söyledi.

Ancak tıpkı YouTube'ta olduğu gibi, ünlü isimlerin bu platforma içerik üretmesini hedefleyen Instagram'ın uzun vadede video servisine öncelik vererek reklam gelirlerini de ciddi oranda artırması bekleniyor.