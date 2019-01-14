Instagram'ın en çok beğenilen fotoğrafı bir yumurtaya ait

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Instagram'da en çok beğeni alan fotoğraf artık bir yumurtaya ait.

2018 yılında anne olduğunu duyurduğu fotoğraf ile 18 milyon beğeni alarak tahta oturan realite şovları ile ünlenmiş Kylie Jenner'ın rekorunu kırmak isteyen anonim bir hesap paylaştığı yumurta fotoğrafı ile 24,5 milyon beğeni toplayarak lider koltuğuna oturdu.

'Yumurta çetesi' lakaplı anonim kullanıcı fotoğrafın birinci olmasının ardından "Bu çılgınlık, nasıl zamanlarda yaşıyoruz?" diyerek destekçilerine teşekkür etti.