Instagram'a yeni özellik!

Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım platformu olan Instagramda kullanıcılar artık web üzerinden arama yapabilecek.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(dfp-haber-ici); }); Instagram, yeni özelliğini resmi Twitter sayfasından duyurdu. Mobil ağırlıklı kullanılan ınstagram, aynı zamanda web platformunda da kullanılarak reklam gelirlerinde ve kullanıcı sayısında artış bekliyor. Kaynak : İHA