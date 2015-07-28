Instagram'a yeni özellik!

Instagram, yeni özelliğini resmi Twitter sayfasından duyurdu.
Mobil ağırlıklı kullanılan ınstagram, aynı zamanda web platformunda da kullanılarak reklam gelirlerinde ve kullanıcı sayısında artış bekliyor.
Kaynak : İHA
Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım platformu olan Instagramda kullanıcılar artık web üzerinden arama yapabilecek.
Instagram, yeni özelliğini resmi Twitter sayfasından duyurdu.
Mobil ağırlıklı kullanılan ınstagram, aynı zamanda web platformunda da kullanılarak reklam gelirlerinde ve kullanıcı sayısında artış bekliyor.
Kaynak : İHA