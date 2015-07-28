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Instagram'a yeni özellik!

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Dünyanın en çok kullanılan fotoğraf paylaşım platformu olan Instagramda kullanıcılar artık web üzerinden arama yapabilecek.

Instagram'a yeni özellik!
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Instagram, yeni özelliğini resmi Twitter sayfasından duyurdu.

Mobil ağırlıklı kullanılan ınstagram, aynı zamanda web platformunda da kullanılarak reklam gelirlerinde ve kullanıcı sayısında artış bekliyor.

Kaynak : İHA

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