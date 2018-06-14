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İngiliz teknoloji şirketi 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak

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İngiliz teknoloji şirketi 4 bin 600 kişiyi işten çıkaracak
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İngiltere’nin önde gelen yüksek teknoloji şirketlerinden Rolls-Royce yaptığı açıklamada, iki yıl boyunca şirketin Derby’deki merkezinde çalışan orta yönetici ve ofis çalışanları ağırlıklı olmak üzere toplam 4 bin 600 kişinin işten çıkarılması planlanıyor.

Bu yılın sonuna kadar yaklaşık bin 500 kişinin işine son verilmiş olacak.

Şirketin Üst Yöneticisi Warren East ise konuya ilişkin olarak, “Dünyaya öncülük eden teknolojimiz, dikkate değer kar ettiren bir büyüme potansiyeli sunuyor” dedi.

East şirketin geleceğe dönük yatırımlarına devam ederken bir yandan da daha basit, hızlı ve işlevsel bir işletim modeli üzerinde çalıştığını belirtti.

East, “Günlük operasyonlarımızı iyileştirip, liderliğimizi güçlendirirken, bizi yavaşlatan karmaşıklığı azaltmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

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