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HyperX Fury DDR4 RAM Kitlerini duyurdu

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Teknoloji Haberleri  HyperX Fury DDR4 RAM Kitlerini duyurdu haberi HyperX, Intelin yeni Skylake işlemci platformuna özel olarak optimize edilmiş HyperX Fury DDR4 RAMlerini duyurdu. Oyun ve performans tutkunları için geliştirdiği ürünlerle...

HyperX Fury DDR4 RAM Kitlerini duyurdu
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Teknoloji Haberleri 
HyperX Fury DDR4 RAM Kitlerini duyurdu haberi
HyperX, Intelin yeni Skylake işlemci platformuna özel olarak optimize edilmiş HyperX Fury DDR4 RAMlerini duyurdu.
Oyun ve performans tutkunları için geliştirdiği ürünlerle dikkat çeken HyperX, Intelin 6. nesil nesil işlemcisi Skylake ve Z170 Chipseti için özel olarak optimize ettiği HyperX Fury DDR4 RAMlerini satışa sunuyor.
 
Standart olarak 2133 MHzde çalışırken Otomatik Overclock özelliği sayesinde 2666 MHze ulaşan HyperX Fury DDR4 RAMler, Intelin 6. nesil işlemci mimarisine uyumlu olarak üretildi. 3D render, video editing ve oyun oynamak gibi yüksek performans gerektiren yüklerin altından başarıyla kalkan HyperX Fury DDR4 RAMler, 8 GB, 16 GB, 32 GB ve 64 GBlık kitler halinde raflarda yer buluyor.
 
HyperX Fury DDR4 RAMlerin Özellikleri:
 
Garanti Süresi: Ömür boyu garanti
Kapasiteler: 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Frekans Aralıkları: 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz
Boyutları: 133.35 mm x 34.24 mm
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