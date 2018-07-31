Hangi iPhone'lar İOS 12 güncellemesi alacak?

Apple’ın WWDC 2018 konferansında duyurusunu yaptığı ve geliştiriciler için Beta sürümünü dağıttığı iOS 12'nin 5'inci beta'sı yayınlandı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında tanıtılan iOS 12'nin 5'inci beta'sı yayınlandı.

Yeni güncelleme ile FaceTime’da bağlantı yapıldığında ve bağlantı sonlandırıldığında çıkan sesler değiştirildi. iPhone ve iPad için geliştiricilerin kullanımına sunulan iOS 12 Beta 5, yaklaşık 600 MB boyutunda.

Yeni beta'nın en dikkat çekici özelliği ise AirPods için kablosuz şarjın doğrulanması oldu.

asarımda büyük bir değişim olmazken, şarjı gösteren bir led ışık yer alıyor.

iOS 12 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?

Peki yeni iOS hangi iPhone'larda kullanılabilecek?

Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 5S

iPhone SE

iOS 12 HANGİ iPHONE'LARDA ÇALIŞMAYACAK

Apple, iOS 12 ile iPhone 5 ve daha eski iPhone modellerine sunduğu desteği de sonlandırmış oldu.

iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...

12.9-inch iPad Pro 2. Nesil

12.9-inch iPad Pro 1. Nesil

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

9.6-inch iPad

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5. Nesil

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2