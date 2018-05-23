"Google insanlığa hükmetmek istiyor"

Arama motoru Google’ın 'X' adını verdiği yeni araştırma biriminin, gelecekte insan davranışlarını manipüle ederek ve fayda sağlayacak sonuçlar için veri toplayacağı iddia edildi.

Sosyal medya devi Facebook'ta yaşanan Cambridge Analytica'nın izinsiz veri toplama skandalının yankıları sürerken, The Times gazetesi, arama motoru Google’ın ‘X’ adındaki gizli araştırma birimiyle ilgili 2016 yılında hazırlanan sekiz dakikalık bir videonun kamuoyuna sızdığını duyurdu.

Google X birimiyle, insan davranışlarının manipüle etmenin amaçlandığını ve tüm canlıların faydasına olacak sonuçlar elde etmek için bireyler hakkında toplanan devasa verilerin kullanıldığı bir gelecek tahayyül edildiği iddia edildi.



Haberde, Google X’in elindeki verilerin ‘bir kayıt defteri’ olarak tanımlandığı ve bunların pasif kayıtlar olmaktan çıkarılarak, insanların eylemlerini şirketin ‘değerlerine’ uygun şekilde etkileyebileceğinin belirtildiği vurgulandı.



Habere göre Google, bir kişi hakkında yeterli veriye sahip olmadığı durumlarda da algoritmasının bu kişiye hakkında veri toplamak için cazip bir ürün geliştirmesini öngörüyor.



GOOGLE İDDİALARI YALANLADI

Haberin duyulmasının ardından Google yöneticilerinden, videonun mevcut ya da ileriye dönük herhangi bir planı yansıtmadığı ve tamamen ‘bir düşünme deneyi’ olduğu yönünde bir açıklama geldi.

The Times gazetesi ise, şirketin aralarında ‘kullanıcı davranışındaki potansiyel hataları tespit eden ve düzelten’ bir teknoloji de dahil olmak üzere yaptığı patent başvurularında benzer fikirlerin yer aldığına dikkat çekti.