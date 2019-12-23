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Google'ın yeni CEO'sunun yıllık maaşı dudak uçuklatıyor

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Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen 47 yaşındaki Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. ABD basını yeni CEO Pichai'nin çıplak 2 milyon dolar maaşını performans hedefleriyle 50-60 katına kadar çıkarabileceğini yazdı

Google'ın yeni CEO'sunun yıllık maaşı dudak uçuklatıyor

Google yani Alphabet’in 2019 Aralık piyasa değeri 900 milyar doların üzerinde. Google bu değeriyle dünyanın en değerli 5 şirketinden biri.

Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

Pichai, performansına göre yıllık 2 milyon dolar çıplak maaşının üzerine 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.

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