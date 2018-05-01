Google'ın kurucusundan yapay zeka uyarısı

Teknoloji devi Google'ın kurucularından olan ve halihazırda Google'ı da bünyesinde bulunduran Alphabet'in Başkanı olan Sergey Brin, yatırımcılar için kaleme aldığı yıllık mektupta, şirketin ve günümüz teknolojilerinin geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

Brin yatırımcılara yönelik yazdığı açık mektubunun bir kısmını yapay zekaya ayırdı. Brin, yapay zekaya karşı uyarılarda bulundu.

Yapay zekadan "ömrümde şahit olduğum en büyük bilişim gelişimi" olarak bahseden Brin, içinde bulunduğumuz dönemi rönesansa benzetti. Brin, "Yapay zeka teknolojileri hızla gelişse de, bu gelişimin önünde zorlu engeller ve potansiyel tehlikeler bulunuyor" dedi.

Teknoloji şirketlerinin yapay zekayı etik amaçlarla kullanma sorumlulukları olduğunun altını çizen Brin, yapay zekanın birçok endüstride işsizliklere yol açacağı konusunda uyarıda bulundu.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Reform, yapay zekanın 2030 yılında İngiltere'de binlerce kişinin işini devralacağını gözler önüne seren raporunu yayınlamıştı. İşte yapay zekanın tehdit ettiği meslekler...

Söz konusu rapora göre, 2030 yılına geldiğimizde NHS'te (İngiliz Ulusal Sağlık Kurumu) çalışan hemşirelerin yüzde 30'unun işleri robotlar tarafından yapılacak.

Bilgisayar ve robotların hastalara teşhis koyma ve ameliyatlarda bazen doktorlardan daha efektif olduğunun altını çizen rapora göre, işini kaybedecek meslekler arasında doktorlar da bulunuyor.

Benzer bir uyarı geçtiğimiz yıl ABD'den de gelmişti. ABD 'Bureau of Labor Statistics' (İşçi İstatistik Bürosu) gelişen teknolojinin yok etmeye başladığı meslekleri sıralamıştı. Medyanın dijitalleştiğini belirten rapora göre, bu durum gazete, dergi vb. kaynakların satış rakamlarının düşmesine ve bu sektörün baskı kısımlarındaki işsizlik oranının artmasına sebep oluyor.

Medyadaki dijitalleşme sadece baskı kısımlarında çalışanları değil editöryal işleri de etkileyecek. Zira insan üretimine dayalı bu sektörde önümüzdeki yıllarda akıllı makinaları görebiliriz.

Balıkçılıkta kullanılan yöntemlerin kas gücünden makinaya döndüğ��nü belirten rapor, bu sektörün önümüzdeki yıllarda minimum yüzde 5 küçüleceğini belirtiyor.

Metal ve plastik üretimindeki otomasyona geçişin artacağının altını çizen rapor, bu durumun kısa vadede bu sektörde çalışan her 100 işçiden 6'sının işini kaybetmesi ile sonuçlanacağını iddia ediyor.

Makina kullanımının artmasından olumsuz etkilenecek bir başka meslek grubu da enerji üretim ve dağıtım sektöründe çalışanlar.

İnternet kullanımının artışı seyahat acentalarını da vuracak. Her yıl daha fazla insanın tatil programlarını kendi başına yaptığının altını çizen rapor, bu sektörde çalışan insanların yüzde 12'sinin işlerini kaybetmesini bekliyor.

Reklam gelirlerinden aldığı payı dijital medyaya kaptıran TV ve radyo gibi sektörlerde çalışan kişilerin işleri de düşen gelirlerden dolayı tehlikede.

Çiftçiliğin teknoloji odaklı bir sektöre dönüştüğünü belirten rapor, söz konusu makina gücünü sağlayamayan her 100 kişiden 19'unun bu iş kolunu bırakmak zorunda kalacağını savunuyor.

Facebook, WhatsApp gibi uygulamaların insanların alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten rapor, her geçen yıl posta hizmetlerinin kullanımının azaldığını, bu durumun da yüzde 28'lik bir iş kaybına neden olacağını belirtiyor.