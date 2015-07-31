Teknoloji Haberleri  Google Chromecastin fiyatında indirime gidildi haberi Googleın uygun fiyatlı medya akış cihazı Chromecastin fiyatında indirime gidildi. Googleın 2013 yılında piyasaya sunduğu ve geçen yıl 10 milyon satış rakamını...

Googleın 2013 yılında piyasaya sunduğu ve geçen yıl 10 milyon satış rakamını aşarak önemli bir başarı gerçekleştiren multimedya akış cihazı ChromeCastin fiyatında indirime gidildi. 35 dolardan satışta olan Chromecast'in indirimli fiyatından yararlanabilmek için iki adet satın alınması gerekiyor.

Amazon uzun bir süre en çok satanlar listesinde bir numara olan Chromecastten iki adet satın alanlara 15 dolarlık indirim sağlıyor. İki adet Chromecast satın alanlar 70 dolar yerine 55 dolar ödeyecek. Amazon bir adet satın alanlar içinse 10 dolarlık hediye çeki sunuyor.

Standart bir USB bellek boyutunda olan Chromecast basitleştirilmiş bir Chrome OS sürümüyle çalışıyor. Android, iOS, PC ve Mac cihazlarla uyumlu olan Chromecast HDMI yuvasından TVye bağlanarak bilgisayar Wi-fi ağı ile akıllı telefon ya da tabletteki görüntüyü TVye yansıtabiliyor. Halihazırda Chromecast ile uyumlu uygulama sayısı on bini aşmış durumda.