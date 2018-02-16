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Google Chrome reklamları engellemeye başladı

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ABD merkezli teknoloji devi Google’a ait web tarayıcısı Google Chrome’da reklam engelleme özelliğini bugünden itibaren kullanıma sunuyor

Google Chrome reklamları engellemeye başladı
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Pek çok internet kullanıcısının beklediği gün geldi. Teknoloji devi Google, milyonlarca Chrome kullanıcısının şikayet ettiği reklamlara karşı ilk adımı attı. 

İnternet kullanıcısına daha iyi deneyim yaşatmak isteyen Google, bugünden itibaren uygunsuz reklamları engellemeye başlıyor. 

Google'ın reklam engelleyecisi masaüstünde, Chrome’un adres çubuğunun yan tarafında konumnaldırılmış durumda. Buradan yeni özelliği aktif hale getirebilirsiniz. 

Google'ın reklam engelleyecisi mobilde ise ekranın alt kısmında küçük bir bildirimle belirecek. 

Chrome, standartlara uymayan reklamları otomatik olarak engelleyecek ancak kullanıcılar, "bu sitedeki reklamlara izin ver" seçeneğiyle bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

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