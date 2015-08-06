Google Çeviri artık Türkçe

Googleın anında çeviri imkanı sağlayan 'Google Translate' uygulamasına Türkçe dahil, 20 yeni dil eklendi.

Akıllı telefonlara ücretsiz olarak yüklenebilen uygulama sayesinde artık 27 dilden çeviri internet bağlantısına gerek duyulmaksızın gerçekleştirilebilecek. Google ayrıca sesli çeviri teknolojisinin de bu yeni güncellemeyle daha hızlı ve akıcı olacağını açıkladı.

Akıllı telefonların uygulama dükkanlarından veya Android cihazlar için buradan, iOS kullanan cihazlar için ise buradanindirilebilir.

20 yeni dil

Anında çeviri imkanı sunan uygulama 7 dilde hizmet veriyordu: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolca.

Bu güncellemeyle artık Türkçe, Bulgarca, Katalanca, Hırvatça, Çekçe, Danca, Flemenkçe, Filipin dili, Fince, Macarca, Malayca, Litvanyaca, Norveççe, Polonyaca, Rumence, Slovakça, İsveççe ve Ukraynaca dilleri de uygulamaya eklendi.

37 dilde fotoğraflı çeviri

Googleın akıllı telefonlardaki kameralar yoluyla anında çeviri imkanı sağlayan teknolojisi de artık 37 dilde hizmet verecek.

Kullanıcıların Türkçe-İngilizce anında çeviri özelliğini kameradan kullanabilmesi için yaklaşık 5 mb boyutundaki bu paketi ücretsiz olarak yüklemesi gerekiyor.

Daha çok yolumuz var

Şirketten yapılan açıklamada, bu özelliğin kıvrımlı sinir ağı adını verdikleri yapay zek teknolojisi ile harflerin şekillerini tanıyan bir yöntem kullandığını söyledi. Proje sorumlusu Barak Turovsky, bu teknolojinin halen kat etmesi gereken çok yol olduğunu söyledi.

İnternetteki içeriğin yarıdan fazlasının İngilizce olduğunu ancak dünya nüfusunun sadece beşte birinin İngilizce konuştuğunu söyleyen Turovsky, Bu güncellemelerle iletişimde dil engelini aşmak ve ihtiyaç duyulan bilgilere erişmek artık daha kolay olacak diye konuştu.