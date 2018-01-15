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Ford'dan elektrikli otomobillere 11 milyar dolar

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ABD'li otomotiv devi Ford, 2022'ye kadar elektrikli otomobillere 11 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Ford'dan elektrikli otomobillere 11 milyar dolar

 

 

 

Otomobiv devlerinin elektrikli otomobil yarışına Ford 11 milyar dolarlık yatırım kararı ile dahil oldu. 

ABD merkezli otomotiv devi Ford, 2022 yılına kadar elektrikli otomobillere 11 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Açıklama Şirketin en yetkili isminden geldi. Pek çok firmanın yeni modellerini görücüye çıkardığı Detroit auto show'a katışan Ford'un Başkanı yatırımın nasıl kullanılacağına dair detaylar da verdi. 

Aynı açıklamada bu yatırımların 40 adet hibrit ve tam elektrikli modeller için ayrıldığı bilgisinin de altı çizildi. Bu 40 araçtan 16'sının tam elektrikli 24'ünün ise hibrit olacağı belirtildi.

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